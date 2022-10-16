Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом
Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом
Младшая дочь певицы Веры Брежневой, 12-летняя Сара Киперман, показала редкие фотографии вместе со своим родным отцом, украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.
Девочка не часто делится с подписчиками фотографиями в социальных сетях, но в день рождения отца все же решила обнародовать кадр с ним.
Напомним, что Вера Брежнева и Михаил Киперман были в браке шесть лет. У супругов родилась дочь Сара, также фамилию бизнесмена носит и старшая дочь певицы София, родившаяся в отношениях с Виталием Войченко. Сама же исполнительница тоже не спешит менять данные в паспорте и становиться Меладзе, Вера оставила фамилию первого мужа.
Ключевые слова