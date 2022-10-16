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Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом

Limon.ee
Дочь Веры Брежневой показала редкое фото с родным отцом
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Вера Брежнева
Вера Брежнева Фото: Vyacheslav Prokofyev

Дочь певицы провела время в компании отца, передает tsn.ua.

Младшая дочь певицы Веры Брежневой, 12-летняя Сара Киперман, показала редкие фотографии вместе со своим родным отцом, украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.

Девочка не часто делится с подписчиками фотографиями в социальных сетях, но в день рождения отца все же решила обнародовать кадр с ним.

Сара Киперман с отцом
Сара Киперман с отцом Фото: сториз Инстаграм

Напомним, что Вера Брежнева и Михаил Киперман были в браке шесть лет. У супругов родилась дочь Сара, также фамилию бизнесмена носит и старшая дочь певицы София, родившаяся в отношениях с Виталием Войченко. Сама же исполнительница тоже не спешит менять данные в паспорте и становиться Меладзе, Вера оставила фамилию первого мужа.

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