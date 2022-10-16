Живущие рядом с крематорием в Вильянди жалуются, что вынуждены дышать запахом горелой одежды и волос

Лилиан (имя изменено, известно редакции), которая работает рядом с крематорием на улице Пийри в Вильянди, – одна из тех, кто серьезно обеспокоен зловонием, исходящим из вильяндиского крематория. По словам женщины, она далеко не единственная, но пока никто, кроме нее, не отважился говорить об этой проблеме.

«Труба крематория работает и источает сильный запах. Все мое рабочее место провоняло запахом трупов. Это касается не только меня, но и моих коллег, но люди привыкают ко всему, – говорит она. – Я просто хочу знать, нормально ли для крематория выдавать такие отвратительные запахи? Однажды на канале The Monthly была передача на подобную тему. Там сказали, что в крематориях должны быть фильтры и так далее». Жительница Вильянди отмечает, что крайне неприятно постоянно ощущать запах дыма и жженых волос во время обеденного перерыва. Вот как Лилиан описывает запах, который, по ее словам, становится все сильнее и сильнее. «Я думаю о том, что кто-то потерял дорогого вам человека, его кремировали, а другие люди негодуют, что из крематория идет запах сожженных трупов», – говорит Лилиан.