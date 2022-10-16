"Если в этот момент держать окна открытыми, то невыносимое зловоние проникнет в комнату", – говорит женщина, живущая в нескольких сотнях метров от крематория в Вильянди. Хотя за прошедшие годы она смирилась с запахом, исходящим из крематория, есть и те, кто говорит, что он невыносим. Владелец крематория, муниципалитет Вильянди и Совет по охране окружающей среды не видят проблемы и подтверждают, что все идет так, как и должно, пишет Elu24.
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Живущие рядом с крематорием в Вильянди жалуются, что вынуждены дышать запахом горелой одежды и волос
Живущие рядом с крематорием в Вильянди жалуются, что вынуждены дышать запахом горелой одежды и волос
Лилиан (имя изменено, известно редакции), которая работает рядом с крематорием на улице Пийри в Вильянди, – одна из тех, кто серьезно обеспокоен зловонием, исходящим из вильяндиского крематория. По словам женщины, она далеко не единственная, но пока никто, кроме нее, не отважился говорить об этой проблеме.