Андрей Данилко продает Rolls-Royce Silver Shadow Фредди Меркьюри, который выставлен на Sotheby’s в Лондоне

В Лондоне на аукцион RM Sotheby’s выставили Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года. Автомобиль принадлежал вокалисту Queen Фредди Меркьюри. Историю машины рассказали на сайте аукционного дома.

Фредди Меркьюри купил Rolls-Royce в 1979 году. Сам не управлял машиной, а пользовался услугами шофера. После смерти Меркьюри в 1991 году машину унаследовала его сестра Кашмира.

На сайте аукциона нынешний владелец не указан, но сам Данилко ранее признавался, что его купил. Все эти годы он платил за его парковку в Лондоне.

Деньги от продажи Rolls-Royce пойдут на нужды клиники протезирования и реабилитации Superhumans Center, расположенной во Львовской области.

Rolls-Royce Silver Shadow выпускали с 1965 по 1980 годы. В документах на авто значится бывший владелец. Пробег – 100 тысяч км.

-Покупатели должны иметь в виду, что этот автомобиль хранился на складе в течение длительного периода времени, и ему будет полезно пройти механический осмотр перед поездкой. Представленный сегодня в правильном заводском цветовом сочетании Silver Chalice с Blue, громоподобный V-8 Silver Shadow может легко вознаградить своего следующего владельца ощущением рок-звезды, которым Mercury наслаждается на дороге, сообщается на сайте аукциона.

Украинский певец и продюсер рассказал, что купил авто Фредди Меркьюри почти 10 лет назад, но так и не смог ввезти его в Украину (очевидно, возникли сложности с растаможкой старого Rolls-Royce). Все это время Андрей Данилко был вынужден платить за парковку машины в Лондоне.