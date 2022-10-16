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ВИДЕО ⟩ На концерте Земфиры Пугачева спела про Анечку, которая просила снять маечки

Limon.ee
На концерте Земфиры Пугачева спела про Анечку, которая просила снять маечки
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Алла Пугачева.
Алла Пугачева. Фото: Photo ITAR-TASS

После выступления Пугачева назвала Земфиру ребенком. В компании с Примадонной были замечены Рената Литвинова и Ксения Собчак, сообщает kurer-sreda.ru.

После концерта Земфиры в Израиле, который состоялся 12 октября, в Сети появилась информация, что на выступлении была замечена Алла Пугачева. Подтвердила этот факт и сама Земфира, выложив в соцсети совместный снимок и трогательный текст.

Земфира подчеркнула, что Пугачева назвала ее ребенком на сцене. «Похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене», – отметила рок-звезда. Сама Земфира назвала Пугачеву настоящей «глыбой». А я хочу в ответ сказать – вы крутая, безусловная величина», – добавила исполнительница хита «Искала».

Спустя четыре дня в Сети появились видео, где Алла Пугачева подпевает песне про Анечку, которая просила снять маечки. Хит называется «Маечки» и был написан в 1998 году. Вместе с Примадонной в vip-ложе была замечена Рената Литвинова и Ксения Собчак.

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