ВИДЕО ⟩ На концерте Земфиры Пугачева спела про Анечку, которая просила снять маечки

После концерта Земфиры в Израиле, который состоялся 12 октября, в Сети появилась информация, что на выступлении была замечена Алла Пугачева. Подтвердила этот факт и сама Земфира, выложив в соцсети совместный снимок и трогательный текст.

Земфира подчеркнула, что Пугачева назвала ее ребенком на сцене. «Похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене», – отметила рок-звезда. Сама Земфира назвала Пугачеву настоящей «глыбой». А я хочу в ответ сказать – вы крутая, безусловная величина», – добавила исполнительница хита «Искала».