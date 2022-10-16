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Денежное число для финансового благополучия

Limon.ee
Денежное число для финансового благополучия
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Финансовое благополучие. Иллюстративное фото
Финансовое благополучие. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Мы окружены числами еще с момента нашего появления на свет. Каждая цифра имеет свою энергетику, которая каким-то образом влияет на жизнь человека, улучшая либо же ухудшая ее качество. Повлиять на судьбу, улучшить финансовое состояние, помочь на любовном фронте — это всё под силу цифрам. Сегодня sovkusom.ru рассказывает, какое денежное число поможет вам в материальном плане.

Повысьте качество жизни, добейтесь продвижения по карьерной лестнице и увеличьте свой доход при помощи комбинаций магических чисел. Проведите для этого простейшие ритуалы. Результат вас впечатлит!

Какое денежное число привнесет богатство в вашу жизнь

128

Это трехзначное число имеет очень сильную энергетику, которая способна помочь людям с проблемами в финансовой сфере. Для того чтобы начались позитивные изменения в денежном плане, необходимо провести очень простой ритуал. Возьмите белый лист и напишите на нём «128». Аккуратно сложите листик и поместите его в бумажник (лучше всего для этого подойдет небольшое отделение для кредитных карт). Данный ритуал позволит вам достичь успехов в карьере и улучшить финансовое состояние. Проводить его можно абсолютно в любой день недели. Лунные фазы на это не влияют.

Восьмерка

Как известно, восемь — это символ бесконечности. Эта цифра имеет способность направлять денежные потоки в жизнь человека. Положите перед собой лист белой бумаги и напишите на нём три восьмерки. Сложите его и отправьте в небольшое отделение бумажника, где хранятся монетки. Таким способом вы сможете сделать свой собственный оберег от нищеты. Потому деньги всегда будут в вашем кошельке.

Пятерка

Эта цифра позволяет людям найти эффективный способ заработка. Ваше финансовое состояние улучшится с приходом пятерки в вашу жизнь, главное — провести короткий ритуал. Возьмите пять мелких купюр. Сложите их вместе. Храните такие купюры возле входных дверей в дом. Важно лишь разместить их так, чтобы они были подальше от взглядов посторонних людей. Пять сложенных купюр, находящихся возле дверей в жилище, будут способствовать приходу денег в вашу жизнь.

Если вы хотите улучшить свое материальное состояние, тогда вам стоит попробовать провести эти ритуалы. Возможно, это именно то, что необходимо в данный момент. А как вы относитесь к таким мистическим вещам? Поделитесь своим мнением в комментариях.

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