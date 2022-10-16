Денежное число для финансового благополучия

Повысьте качество жизни, добейтесь продвижения по карьерной лестнице и увеличьте свой доход при помощи комбинаций магических чисел. Проведите для этого простейшие ритуалы. Результат вас впечатлит!

Какое денежное число привнесет богатство в вашу жизнь

128

Это трехзначное число имеет очень сильную энергетику, которая способна помочь людям с проблемами в финансовой сфере. Для того чтобы начались позитивные изменения в денежном плане, необходимо провести очень простой ритуал. Возьмите белый лист и напишите на нём «128». Аккуратно сложите листик и поместите его в бумажник (лучше всего для этого подойдет небольшое отделение для кредитных карт). Данный ритуал позволит вам достичь успехов в карьере и улучшить финансовое состояние. Проводить его можно абсолютно в любой день недели. Лунные фазы на это не влияют.

Восьмерка

Как известно, восемь — это символ бесконечности. Эта цифра имеет способность направлять денежные потоки в жизнь человека. Положите перед собой лист белой бумаги и напишите на нём три восьмерки. Сложите его и отправьте в небольшое отделение бумажника, где хранятся монетки. Таким способом вы сможете сделать свой собственный оберег от нищеты. Потому деньги всегда будут в вашем кошельке.

Пятерка

Эта цифра позволяет людям найти эффективный способ заработка. Ваше финансовое состояние улучшится с приходом пятерки в вашу жизнь, главное — провести короткий ритуал. Возьмите пять мелких купюр. Сложите их вместе. Храните такие купюры возле входных дверей в дом. Важно лишь разместить их так, чтобы они были подальше от взглядов посторонних людей. Пять сложенных купюр, находящихся возле дверей в жилище, будут способствовать приходу денег в вашу жизнь.