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Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала всем, в чем смысл жизни

Limon.ee
Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала всем, в чем смысл жизни
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Мэрилин Керро.
Мэрилин Керро. Фото: Pilt videost

Эстонская ясновидящая и экстрасенс Мэрилин Керро – счастливая мама прекрасных детишек, фотографиями с которыми пестрят ее социальные сети.

Несколько дней назад Керро опубликовала в Фейсбуке милый осенний снимок: Мэрилин с тремя детьми прогуливается в парке. «Мой смысл жизни», – подписала она прелестный кадр. За считанные часы пост набрал более 6 000 лайков и множество восторженных комментариев от поклонников.

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