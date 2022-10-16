Эстонская ясновидящая и экстрасенс Мэрилин Керро – счастливая мама прекрасных детишек, фотографиями с которыми пестрят ее социальные сети.
Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала всем, в чем смысл жизни
Эстонская ведьма Мэрилин Керро показала всем, в чем смысл жизни
Несколько дней назад Керро опубликовала в Фейсбуке милый осенний снимок: Мэрилин с тремя детьми прогуливается в парке. «Мой смысл жизни», – подписала она прелестный кадр. За считанные часы пост набрал более 6 000 лайков и множество восторженных комментариев от поклонников.