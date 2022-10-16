Через тернии к звездам: эстонской семье, перебравшейся на Сицилию, пришлось пройти через голод и нищету

В очередном выпуске телешоу «Путешествие с Роальдом» Роальд Йохансон отправился на прекрасный итальянскй остров Сицилия проведать семью Йыги, эстонцев из Рапламаа. Семья переехала на Сицилию 11 лет назад, но это не классическая история успеха, поскольку выносливым эстонцам пришлось буквально выживать. Их история проходит через пункты продовольственной и гуманитарной помощи, холод и голод. Но за эти трудные годы они стали одной настоящей и истинно сицилийской семьей, в которой все за одного и каждый за всех!

Впервые семья приехала в Палеремо, столицу Сицилии, в 2007 году, и та поездка стала судьбоносной. Им там понравилось, да так, что Йыги решили перебраться в солнечную Италию. Сегодня их быт налажен, но в Эстонии жизнь Янека и Рийны была далека от праздничной и безмятежной. У них был магазин одежды в таллиннском районе Мустамяэ, но после мирового экономического кризиса 2008 года их бизнес сразу же обанкротился. Они собрали чемоданы, взяли свою 5-месячную дочь и 7-летнего сына и отправились покорять Сицилию.