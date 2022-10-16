Переезд за границу – это не всегда легкий и положительный опыт, как говорится, не стоит путать туризм с эмиграцией. Вот что на собственном опыте испытала одна эстонская семья из Кохила, которая в течение многих лет пыталась выжить в солнечной и темпераментной Сицилии и найти элементарную работу. И им удалось, пишет Elu24.
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Через тернии к звездам: эстонской семье, перебравшейся на Сицилию, пришлось пройти через голод и нищету
Через тернии к звездам: эстонской семье, перебравшейся на Сицилию, пришлось пройти через голод и нищету
В очередном выпуске телешоу «Путешествие с Роальдом» Роальд Йохансон отправился на прекрасный итальянскй остров Сицилия проведать семью Йыги, эстонцев из Рапламаа. Семья переехала на Сицилию 11 лет назад, но это не классическая история успеха, поскольку выносливым эстонцам пришлось буквально выживать. Их история проходит через пункты продовольственной и гуманитарной помощи, холод и голод. Но за эти трудные годы они стали одной настоящей и истинно сицилийской семьей, в которой все за одного и каждый за всех!
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