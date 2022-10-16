ВИДЕО НА МИЛЛИОН ⟩ Десять лайфхаков шеф-повара, знать которые должна каждая домохозяйка

1. Как правильно держать нож

На картинке слева — то, как вы привыкли держать нож. Указательный палец кладётся сверху на лезвие, чтобы лучше контролировать инструмент. Но вместо контроля вы получаете усталость, потому что для руки это положение некомфортно. Лучше возьмите нож так, будто жмёте кому-то руку (правая картинка).

[Как все привыкли держать нож и как на самом деле его нужно держать. Кадры видео © YouTube / Epicurious] Фото: скриншот с youtube.com

Второй рукой придерживайте то, что нарезаете. Пальцы сложите клешнёй. Чтобы куски получались аккуратными, резать лучше под углом 90 градусов к краю разделочной доски. И не горбитесь над столом: спину держите прямой, а колени слегка расслабьте.

2. Грубая нарезка

Используйте этот метод, когда нужно быстро нарезать много овощей. Сначала отрежьте концы плодов. Если овощи круглые, ножом придайте им угловатую форму, чтобы не катались по доске. Длинные кусочки нарезайте всей длиной лезвия, начиная с верхней части, мелкие — нижней.

3. Как нарезать кубиками

Этот способ подойдёт для нарезки тыквы, кабачка и подобных продуктов. Сначала обрежьте плод по кругу — тут нож выступает скорее в роли пилы. Потом разделите то, что осталось, на части с ровными сторонами. Подровняйте то, что получилось. Затем под прямым углом порежьте брусочками. Останется только нарезать брусочки на части — и кубики готовы.

4. Нарезка на тонкие ломтики