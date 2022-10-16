Эпатажный стилист Алексей Солтан нежится под небом Португалии: посмотрите, какое у него великолепное тело

Алексей много времени уделяет самому себе, он часто отдыхает в разных странах, где тепло и можно насладиться жарким солнцем. И всегда подписчики и поклонники ставят лайки его снимкам, на которых эпатажный стилист демонстрирует свое накачанное тело и длинные ноги во всей красе.