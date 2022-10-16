Алексей много времени уделяет самому себе, он часто отдыхает в разных странах, где тепло и можно насладиться жарким солнцем. И всегда подписчики и поклонники ставят лайки его снимкам, на которых эпатажный стилист демонстрирует свое накачанное тело и длинные ноги во всей красе.
Эпатажный стилист Алексей Солтан нежится под небом Португалии: посмотрите, какое у него великолепное тело
Эпатажный стилист Алексей Солтан нежится под небом Португалии: посмотрите, какое у него великолепное тело
Алексей Солтан – это всегда экстравагантность и сексуальность, как и очередные фотографии из Португлии, которые поклонники вот уже несколько дней видят в соцсетях и оставляют восхищенные комментарии. Все откровенно, ничего не скрыто!
«Время отдыхать», – подписал Алексей снимки, на которых и он сам, и окружающая природа прекрасны.