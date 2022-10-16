Десять знаков Вселенной, что вы идете по неправильному пути

4. Вы разбиваете, портите и роняете вещи

Это значит, что ваш путь неверен или же вы препятствуете самому себе в обретении счастья и успеха. Стоит прислушаться к такому сигналу и лучше всего – отпустить ситуацию и плыть по течению, полностью доверяя Вселенной. Такой путь верен в особенности тогда, когда ваши дела давно стоят на месте, и вы никак не можете начать движение вперед.

5. Много хлама

Вы часто убираетесь, но ненужные вам вещи не убавляются? Это тоже знак! Это означает, что вы не видите ситуацию правильно. Вы не можете или не хотите отречься от прошлого, которое застряло внутри вас.

6. Вы часто болеете

Частые заболевания, простуды и различные инфекции? Самое время остановиться и подумать, в том ли направлении вы движетесь, верно ли вы выбрали дорогу жизни. Повторение одной и той же болезни указывает, что стоит поменять ход вашей жизни.

7. Вы не хотите думать об изменениях

Вы не желаете произносить вслух и даже думать о том, что вас тревожит? Это сигнализирует о том, что вы боитесь своих мыслей и сдерживаете свои желания. Все это от того, что вы боитесь ответа. Скорее всего, вы знаете, в каком направлении двигаться, но боитесь начать.

8. Заминки в рабочих делах