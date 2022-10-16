Рианна начала рекламировать белье, не стесняясь фигуры plus-size

После родов Рианна уверенно перешла в категорию plus-size . Однако никаких комплексов по этому поводу певица не испытывает, демонстрируя огромный живот и толстые ноги.

Накануне бодипозитивная артистка показала ролик, в котором она рекламирует нижнее белье собственного бренда. На видео Рианна активно вращает пышным задом, уверяя, что трусишкам на нем вполне удобно.

Выглядит запись весьма игриво и, как оказалось, разглядеть сам рекламируемый продукт довольно непросто. Осталось просто поверить артистке на слово: на таких пышных формах любое белье будет смотреться по меньшей мере уместно.

К слову, недавно Рианну застукали в Западном Голливуде во время прогулки. Звезда выбрала для выхода на улицу ультракороткие спортивные шорты и черное худи с принтованным изображением рэпера DMX из коллаборации Balenciaga X Yeezy. На ноги она надела шлепанцы от Adidas.