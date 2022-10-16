Бизнесмены и отцы двойняшек Март Хабер и Тайво Пиллер путешествуют по Индии. Четырехлетние Хуберт и Хильда уже заметно подросли, и сходство с родителями становится все заметнее.
КАДРЫ, ПОЛНЫЕ ЛЮБВИ ⟩ Самая известная гей-семья Эстонии путешествует с детьми по Индии: смотрите, чем они заняты
Самая известная гей-семья Эстонии путешествует с детьми по Индии: смотрите, чем они заняты
Семья много путешествует, и Инстаграм Тайво Пиллера полон красивых снимков из разных стран мира. И всегда на фотографиях счастливые и очаровательные детки.
Веселые близняшки по полной наслаждаются жизнью и в Индии!
Известные эстонские предприниматели Тайво Пиллер и Март Хабер потрясли общественность, заключив в Америке брак несколько лет назад и став при помощи суррогатной матери отцами двойняшек. Пара не стесняется открыто рассказывать обо всем, что происходит в их семье.
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