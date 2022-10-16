Принц Гарри и Меган Маркл не примут участие в коронации Карла III, если не выполнят его условие

Король Великобритании может запретить своему сыну, рожденному в браке с принцессой Дианой, принять участие в коронации. Яблоком раздора послужили мемуары, которые принц Гарри готовит к выпуску вместе с женой Меган Маркл. Карл III просит строптивого наследника исключить из произведения любые нападки на королеву-консорт.

«Почти все, что Чарльз сделал за последние 20 лет, так или иначе было направлено на то, чтобы Камилла была принята публикой. Он любит и защищает ее», — делится инсайдер.

Карл III, получивший трон после смерти Елизаветы II, большую часть жизни был известен, как принц Чарльз. Он был женат на принцессе Диане, однако брак оказался неудачным. В 1996 году пара развелась, спровоцировав громкий скандал.

Почти 10 лет спустя мужчина снова вступил в брак, в котором состоит по сей день. Камилла была давней любовницей особы голубых кровей. Карл III поддерживал с ней связь и до брака с Дианой, и во время него. Вероятно, монарх боится, что общественности станут известны подробности романа, а сын выставит королеву-консорт в нелицеприятном свете. Как-никак наследник пообещал, что его мемуары станут честным отчетом о его жизни. «Одно дело, когда Гарри нападает на Чарльза, он может принять это, но если Гарри заставит его сделать выбор, указав на Камиллу в своей книге, я не сомневаюсь, что он выберет ее», — заключил инсайдер.