Несколько дней назад мы писали о том, как известный предприниматель Урмас Сыырумаа припарковался в неправильном месте, а затем набросился с руками на фотографа Elu24. Компания Сыырумаа, Forus Taxi, однако, не заметила скандала и вместо этого запустила масштабную рекламу.
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Фирма Forus Taxi превратила скандал с бизнесменом Сыырумаа в рекламный трюк: садись в такси и езжай домой к невесте!
Фирма Forus Taxi превратила скандал с бизнесменом Сыырумаа в рекламный трюк: садись в такси и езжай домой к невесте!
Около 19 часов вечера в четверг (13 октября) фотограф Elu24 заметил автомобиль с наклейками Forus Takso, припаркованный на тротуаре перед модным рестораном Gianni в Таллинне, и решил спросить владельца о парковке. "Вместо того чтобы ответить нормально, Сыырумаа схватил камеру, затем потащил меня и, наконец, сорвал с меня шапку", - рассказывает фотограф.
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