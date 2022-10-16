Фирма Forus Taxi превратила скандал с бизнесменом Сыырумаа в рекламный трюк: садись в такси и езжай домой к невесте!

Около 19 часов вечера в четверг (13 октября) фотограф Elu24 заметил автомобиль с наклейками Forus Takso, припаркованный на тротуаре перед модным рестораном Gianni в Таллинне, и решил спросить владельца о парковке. "Вместо того чтобы ответить нормально, Сыырумаа схватил камеру, затем потащил меня и, наконец, сорвал с меня шапку", - рассказывает фотограф.

Мы связались с Сыырумаа, чтобы выяснить, действительно ли инцидент произошел так, как его описал фотограф. "Со мной ничего не случилось, я работаю, плачу налоги и служу стране. Иногда я плачу штрафы", - ответил Сыырумаа порталу Elu24. Он добавил, что жизнь фотографа, видимо, настолько скучна, что он искал чем бы развлечься вечером. "Но мне нравится, что наша жизнь так разнообразна," - констатировал Сыырумаа.