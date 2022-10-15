Сб, 15.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Латвию на конкурсе «Мисс Вселенная» представит удивительно красивая рижанка

rus.tvnet.lv
Латвию на конкурсе «Мисс Вселенная» представит удивительно красивая рижанка
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Miss Universe Latvia

Последние несколько недель в Риге активно проводился отбор на международный конкурс Мiss Universe, сообщает портал Balticevents.info.

В отборе приняло более 200 участниц со всей Латвии. Первый этап квалификации проходил в Интернете, после чего далее прошли лишь пять девушек. Затем финалистки оценивались по внешним данным, а также по опыту в моделинге и конкурсах красоты. Акцентировалось внимание на уверенности и умению работать перед камерой. В упорной борьбе победила рижанка Кате Алексеева.

Кате в модельном бизнесе уже с 2010 года и активно принимала участие как на местных, так и на конкурсах международного уровня. Она участвовала на Miss Grand International, Miss Multiverse, Top Model of the World и многих других конкурсах. Сегодня сотрудничает с множеством дизайнеров и фотографами из Европы и Азии.

На данный момент девушка развивает свой бренд косметики и бьюти-боксов на зарубежном рынке. В свободное время занимается спортом и активно путешествует. В ее списке уже 56 стран мира. В 2019 году Алексеева открыла свой фонд From woman to woman, который помогает девушкам, страдающим от домашнего насилия.

«Для мена большая честь представлять Латвию на мировой арене. Это большая ответственность и я постараюсь сделать все, что в моих силах», – отметила Кате Алексеева.

Сам конкурс Мiss Universe пройдет 14 января в Новом Орлеане. Напомним, что это один из самых популярных конкурсов красоты в мире с оценочной аудиторией более 500 миллионов зрителей в более чем 190 странах. 

Ключевые слова
Наверх