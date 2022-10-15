Три продукта, которые помогут снизить уровень стресса и тревожности

Справиться с такими эмоциями крайне сложно, да и питаться правильно – чаще всего не получается. Однако, чтобы избежать других побочных явлений и нежелательных последствий для организма, рекомендуем выбирать продукты, регулирующие уровень гормона стресса кортизола. Естественно, если есть такая возможность, пишет Ivona.

Молочные продукты

Не зря многим детям перед сном родители дают теплое молоко, дабы немного успокоить организм ребенка и подготовить его ко сну. Молоко действительно снимает напряжение и помогает стабилизировать настроение. Кроме того, в молочных продуктах содержатся магний, минералы, калий и фосфор, которые нормализуют работу нервной системы.

Бананы

В бананах содержится аминокислота триптофан, которая стимулирует выработку гормона настроения серотонина. Благодаря этому банан способствует снятию тревоги и расслаблению. Также в банане полно калия и магния, нехватка которых может спровоцировать стресс и тревожность.

Яйца