Виктория Бэкхем появилась на публике в шикарном зеленом платье.
ФОТО ⟩ Виктория Бекхэм предстала в самом модном платье этого сезона
Виктория Бекхэм предстала в самом модном платье этого сезона
Знаменитая британская дизайнер и бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм – настоящая икона стиля, которая диктует свои правила в модной индустрии. Так, Виктория своими последними выходами доказывает, что многие элементы гардероба этого сезона будут окрашены во всевозможные оттенки зеленого, пишет Ivona. Накануне жена Дэвида Бекхэма в очередной раз это подтвердила.
Своим блистательным образом Виктория произвела фурор: она появилась в атласном изумрудном платье-тренче и прозрачных лодочках, дополнив лук сумкой этого же зеленого оттенка. Укладка в виде роскошных голливудских локонов стала идеальным завершением аутфита знаменитости.
Похоже, пора отправляться за модными новинками, дабы успеть быть в тренде!
Ключевые слова