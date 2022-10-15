ФОТО ⟩ Виктория Бекхэм предстала в самом модном платье этого сезона

Знаменитая британская дизайнер и бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм – настоящая икона стиля, которая диктует свои правила в модной индустрии. Так, Виктория своими последними выходами доказывает, что многие элементы гардероба этого сезона будут окрашены во всевозможные оттенки зеленого, пишет Ivona. Накануне жена Дэвида Бекхэма в очередной раз это подтвердила.