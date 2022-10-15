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ФОТО ⟩ Виктория Бекхэм предстала в самом модном платье этого сезона

Limon.ee
Виктория Бекхэм предстала в самом модном платье этого сезона
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Виктория Бэкхем
Виктория Бэкхем Фото: SCANPIX

Виктория Бэкхем появилась на публике в шикарном зеленом платье.

Знаменитая британская дизайнер и бывшая солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм – настоящая икона стиля, которая диктует свои правила в модной индустрии. Так, Виктория своими последними выходами доказывает, что многие элементы гардероба этого сезона будут окрашены во всевозможные оттенки зеленого, пишет Ivona. Накануне жена Дэвида Бекхэма в очередной раз это подтвердила.

Фото: SCANPIX

Своим блистательным образом Виктория произвела фурор: она появилась в атласном изумрудном платье-тренче и прозрачных лодочках, дополнив лук сумкой этого же зеленого оттенка. Укладка в виде роскошных голливудских локонов стала идеальным завершением аутфита знаменитости.

Похоже, пора отправляться за модными новинками, дабы успеть быть в тренде!

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