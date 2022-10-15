Многие специалисты, как психологи, так и стилисты, постоянно говорят о том, как важно подбирать для образов правильные цвета и оттенки.
Одежда этих шести цветов на женщинах отталкивает мужчин
Есть цветв, которые придадут женщине уверенности в себе и сделают привлекательнее в глазах окружающих. Есть и другие, что могут отталкивать потенциальных кавалеров, «отгоняя» от хозяйки наряда. Третьи цвета мужчины вообще терпеть не могут на женщинах, пишет Life. Какие же оттенки отталкивают представителей сильной половины человечества больше всего?
Желтый цвет
Из песни Наташи Королёвой мы знаем, что «жёлтые тюльпаны – вестники разлуки». Вот и у большинства мужчин, кто видит платья жёлтого или горчичного цвета, сразу всплывают в памяти эти слова. Как оказалось, жёлтый цвет у сильного пола вообще ассоциируется с чем-то негативным: эгоизмом женщины, потенциальным предательством, изменами, желанием поразвлечься и бросить. Поэтому, дорогие дамы, подбирайте наряды с жёлтым цветом аккуратно или старайтесь оттенять его, чтобы выглядел как яркий акцент и не более.
Коричневый цвет
Модный цвет осени 2022 года почему-то мужчинам пришелся не по вкусу. Если у девушек оттенки ассоциируются с горячим шоколадом, какао и просто уютом, представители сильной половины человечества морщат носы, видя даму в коричневой одежде. Чем же объясняется неприязнь парней? Тяжёлой энергетикой цвета. Девушка в коричневом ассоциируется со скучной занудой, не способной быть романтичной или открытой к флирту. Часто сами кавалеры выбирают костюмы коричневых оттенков на какие-то деловые переговоры, поэтому на дамах этот цвет воспринимают негативно.
Красный цвет
Интересно, что цвет страсти и любви оказался среди оттенков, которые воспринимаются мужчинами не всегда на ура. Дело в том, что красный цвет — очень агрессивный по энергетике, и тут ситуация может проиграться по-разному. В первом варианте этот оттенок на женщине сработает как «красная тряпка» для быка, то есть привлечёт к обладательнице наряда внимание, вызовет к ней интерес. Во втором — мужчине такое цветовое заявление девушки покажется агрессивно-отчаянным и в итоге только оттолкнет.
Белый цвет
С этим цветом всё тоже не так просто, как может показаться на первый взгляд. Белый ассоциируется с невинностью. Если женщина в основном наряжается в одежду этого цвета, может как притянуть мужское внимание, так и оттолкнуть ухажёров. Ведь некоторые обязательно найдут в таком выборе намек на желание поскорее выйти замуж, а для нерешительных кавалеров тема брака – табу.
Оранжевый цвет
Второй трендовый цвет осени 2022-го оказался среди тех оттенков, которые мужчины предпочитают не видеть на избранницах. Ну а оранжевый чем не угодил? Сочный и насыщенный, такой яркий оттенок, мимо которого невозможно пройти. Выяснилось, что большинству парней этот цвет не нравится из-за ассоциаций с морковью или коркой апельсина. К женщине, которая решилась разбавить наряд оранжевым, относятся настороженно, считая, что девушка может оказаться не той, за кого пытается себя выдать.
Серый цвет
Понять, почему же в списке цветов, которые отталкивают мужчин от женщин, оказался серый, проще всего. Несмотря на то что его оттенки считаются базовыми и нейтральными, способными приукрасить любой образ, парни видят в сером цвете на дамах иной смысл. Если его слишком много, представительница слабого пола становится «мышкой». Мужчины подсознательно видят в серых нарядах чрезмерную женскую скромность, желание спрятаться и низкую самооценку.