Одежда этих шести цветов на женщинах отталкивает мужчин

Есть цветв, которые придадут женщине уверенности в себе и сделают привлекательнее в глазах окружающих. Есть и другие, что могут отталкивать потенциальных кавалеров, «отгоняя» от хозяйки наряда. Третьи цвета мужчины вообще терпеть не могут на женщинах, пишет Life. Какие же оттенки отталкивают представителей сильной половины человечества больше всего?

Желтый цвет

Из песни Наташи Королёвой мы знаем, что «жёлтые тюльпаны – вестники разлуки». Вот и у большинства мужчин, кто видит платья жёлтого или горчичного цвета, сразу всплывают в памяти эти слова. Как оказалось, жёлтый цвет у сильного пола вообще ассоциируется с чем-то негативным: эгоизмом женщины, потенциальным предательством, изменами, желанием поразвлечься и бросить. Поэтому, дорогие дамы, подбирайте наряды с жёлтым цветом аккуратно или старайтесь оттенять его, чтобы выглядел как яркий акцент и не более.

Коричневый цвет

Модный цвет осени 2022 года почему-то мужчинам пришелся не по вкусу. Если у девушек оттенки ассоциируются с горячим шоколадом, какао и просто уютом, представители сильной половины человечества морщат носы, видя даму в коричневой одежде. Чем же объясняется неприязнь парней? Тяжёлой энергетикой цвета. Девушка в коричневом ассоциируется со скучной занудой, не способной быть романтичной или открытой к флирту. Часто сами кавалеры выбирают костюмы коричневых оттенков на какие-то деловые переговоры, поэтому на дамах этот цвет воспринимают негативно.

Красный цвет