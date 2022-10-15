ВИДЕО ⟩ Как в реальной жизни выглядит 67-летний Брюс Уиллис, страдающий нарушением речи

«Люблю его», – пишет Хеминг. Она часто делится совместными видео с актером в социальных сетях.

Уиллис и Хеминг женаты 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014). Эмма Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).