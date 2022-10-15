44-летняя фотомодель Эмма Хеминг на своей странице в Instagram 13 октября постоянно делится в социальных сетях подробностями личной жизни, в том числе и видео со со своим мужем, 67-летним американским актером Брюсом Уиллисом.
ВИДЕО ⟩ Как в реальной жизни выглядит 67-летний Брюс Уиллис, страдающий нарушением речи
Как в реальной жизни выглядит 67-летний Брюс Уиллис, страдающий нарушением речи
«Люблю его», – пишет Хеминг. Она часто делится совместными видео с актером в социальных сетях.
Уиллис и Хеминг женаты 13 лет. Супруги воспитывают двух дочерей – Мейбел Рей (2012) и Эвелин Пенн (2014). Эмма Хеминг – вторая жена актера. Ранее он прожил 13 лет в браке с актрисой Деми Мур, которая родила ему троих дочерей: Румер (1988), Скаут (1991) и Талулу (1994).
30 марта 2022 года старшая дочь Уиллиса Румер сообщила, что он завершает карьеру в кино из-за проблем со здоровьем. У актера диагностировали афазию – нарушение речи.
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