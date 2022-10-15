ФОТО ⟩ «Почему еще не замужем?» Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом

В 2011 году она приняла участие в программе «Рассмеши комика» на телеканале «Интер», а спустя год стала ведущей программы о путешествиях «Орел и решка» на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на «Интере» и К1. С 2018 года Никитюк работает на «Новом канале», где ведет шоу «Le Маршрутка», «Кто против блондинок?», «Кто сверху?».