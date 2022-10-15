Украинская ведущая Леся Никитюк, которая в сентябре приезжала в Эстонию, 14 октября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена со спины в обтягивающем платье с вырезом на спине и высоким разрезом.
ФОТО ⟩ «Почему еще не замужем?» Никитюк показала, как выглядит со спины в узком платье с высоким разрезом
Артистка позирует в поле на фоне облачного неба. Она оставила публикацию без комментариев.
«Какая величественная красота», – отреагировали в Сети.
«Почему такая женщина, как вы, еще не замужем?» – написали фолловеры.
«Невероятно красива внешне и невероятно красивая и искренняя душой», – восхитились поклонники.
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды «Торнадо люкс».
В 2011 году она приняла участие в программе «Рассмеши комика» на телеканале «Интер», а спустя год стала ведущей программы о путешествиях «Орел и решка» на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на «Интере» и К1. С 2018 года Никитюк работает на «Новом канале», где ведет шоу «Le Маршрутка», «Кто против блондинок?», «Кто сверху?».
Осенью этого года украинская звезда приезжала в Эстонию. Леся делилась в социальных сетях красивыми видами нашей страны, а также встретилась с мэром Таллинна Михаилом Кылвартом.