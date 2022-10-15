ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ДОМА! ⟩ Скидочная кампания таллиннского спа-центра привела клиентов в замешательство

Chilli – торговая платформа, которая работает на эстонском рынке с 2010 года и ежемесячно обменивается десятками тысяч рекламных предложений. Мы публикуем полный комментарий Мартина Айгро, генерального директора компании Chilli. Он рассказал о рекламной кампании Elamus Spa.

«Самая низкая цена или самая большая скидка в рекламном мире называется «цена от» или «скидка до». Одна из опций этой кампании – карта на десять посещений самого популярного спа-центра в Эстонии, которая стоит 99 евро и таким образом делает цену одного посещения Mustamäe Elamus Spa 9,90 евро», – объяснил представитель Chilli.

Айгро также добавил: «Внимательный потребитель также заметит, что при желании одну и ту же карту можно использовать для двоих, а дети до трех лет (включительно) могут посещать спа-центр бесплатно. Это означает, что семья с маленькими детьми может провести целый день в спа-центре менее чем за 20 евро».

«Цена абонемента является фиксированной независимо от инфляции и дает потребителям больше уверенности, чем сегодняшняя универсальная услуга на электроэнергию, цена которой, например, может быть увеличена поставщиком электроэнергии с разрешения антимонопольного органа. Предложения Chilli также всегда сопровождаются гарантией покупки, согласно которой цена и условия остаются в силе до конца срока действия, который в данном случае составляет несколько лет», – отмечает Айгро.

Elamus Spa Фото: Raul Mee/Mollusk Media

Журналисты поинтересовались, как в рекламной кампании оказалась вводящая в заблуждение потенциальных клиентов спа-центра цена в 9,90 евро, а не полная цена абонемента – 99 евро, которую в итоге должен заплатить клиент.

«Эта цена указана на баннере, потому что реальная стоимость для потребителя точно такая же, как и для десятикратной карты», – говорит Мартин Айгро. Он объяснил, что такую цифру вынести на баннер решила маркетинговая кампания, и никакой неразберихи тут нет, в итоге клиент действительно получает услугу за эти деньги, а условия кампании четко прописаны на портале Chilli.