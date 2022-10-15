Рекламное предложение для Elamus Spa, активно распространяемое в социальных сетях, вызвало много недоразумений. Реклама, размещенная при посредничестве сайта Chilli, предлагает посещение спа-центра за 9,90 евро, что создало у некоторых людей обманчивое впечатление.
ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ДОМА! ⟩ Скидочная кампания таллиннского спа-центра привела клиентов в замешательство
Спа-центр Elamus в Мустамяэ в настоящее время предлагает ряд специальных предложений на рекламном портале Chilli. В свою очередь Chilli также распространяет рекламу в социальных сетях для этой кампании, что привело в замешательство потенциальных посетителей популярного спа-центра.
«Билеты в Elamus Spa от 9,90 евро», – гласит объявление в социальных сетях.
Однако это привело некоторых людей в замешательство, поскольку прямого предложения на эту сумму не существует. Несмотря на негативные отзывы в социальных сетях, руководитель Mustamäe Elamus Spa Андрес Тийк подтвердил Elu24, что, насколько им известно, они не получали никаких негативных запросов в службу поддержки клиентов.
«Скорее, клиенты спрашивали, на какой срок действительна подарочная карта. Таким образом, можно сделать вывод, что ценообразование и условия кампании достаточно понятны. Тем не менее, на будущее – если это может вызвать путаницу, разумнее сразу прописывать клиентам, что мы имеем дело с абонементом, где одно посещение будет по стоимости гораздо дешевле, чем обычно – 10 x 9.9 – 99 евро. Однако могу вас заверить, что благодаря этому предложению у нас много благодарных и счастливых посетителей», – добавил Тийк.
По мнению менеджера спа-центра, рекламная кампания сайта Chilli не вводит в заблуждение. «Реклама самого дешевого спа-билета за 9,90 евро, на наш взгляд, не вводит в заблуждение, поскольку карта десятикратного посещения действительно стоит 99 евро. Эту подарочную карту можно использовать в нашем спа-центре до 31.08.2024».
Chilli – торговая платформа, которая работает на эстонском рынке с 2010 года и ежемесячно обменивается десятками тысяч рекламных предложений. Мы публикуем полный комментарий Мартина Айгро, генерального директора компании Chilli. Он рассказал о рекламной кампании Elamus Spa.
«Самая низкая цена или самая большая скидка в рекламном мире называется «цена от» или «скидка до». Одна из опций этой кампании – карта на десять посещений самого популярного спа-центра в Эстонии, которая стоит 99 евро и таким образом делает цену одного посещения Mustamäe Elamus Spa 9,90 евро», – объяснил представитель Chilli.
Айгро также добавил: «Внимательный потребитель также заметит, что при желании одну и ту же карту можно использовать для двоих, а дети до трех лет (включительно) могут посещать спа-центр бесплатно. Это означает, что семья с маленькими детьми может провести целый день в спа-центре менее чем за 20 евро».
«Цена абонемента является фиксированной независимо от инфляции и дает потребителям больше уверенности, чем сегодняшняя универсальная услуга на электроэнергию, цена которой, например, может быть увеличена поставщиком электроэнергии с разрешения антимонопольного органа. Предложения Chilli также всегда сопровождаются гарантией покупки, согласно которой цена и условия остаются в силе до конца срока действия, который в данном случае составляет несколько лет», – отмечает Айгро.
Журналисты поинтересовались, как в рекламной кампании оказалась вводящая в заблуждение потенциальных клиентов спа-центра цена в 9,90 евро, а не полная цена абонемента – 99 евро, которую в итоге должен заплатить клиент.
«Эта цена указана на баннере, потому что реальная стоимость для потребителя точно такая же, как и для десятикратной карты», – говорит Мартин Айгро. Он объяснил, что такую цифру вынести на баннер решила маркетинговая кампания, и никакой неразберихи тут нет, в итоге клиент действительно получает услугу за эти деньги, а условия кампании четко прописаны на портале Chilli.
К слову, предлагая абонемент в Elamus Spa, рекламный портал пишет, что насладиться в спа-центре будет дешевле, чем хорошенько помыться в душе.