ГАЛЕРЕЯ ⟩ Ярко и красочно: в Таллинне расплескалась талантами «Балтийская волна»

Фото: Alan Heidmets

Ежегодный фестиваль проходит в Таллинне уже в пятый раз. На этот раз помимо эстоноземльцев на «Балтийской волне» выступили вокалисты и коллективы из Латвии и Грузии. Показать свои таланты в разных категориях отважились не только дети и подростки, но и взрослые. А кто-то из взрослых конкурсантов признался, что в этот день впервые вышел на сцену.

Фото: Alan Heidmets

Поддержал конкурс вице-мэр города Владимир Белобровцев, который, увы, по причине болезни не смог присутствовать на красочном празднике лично. Зато на фестиваль с поздравлениями и подарками подоспела флорист, именуемая цветочной феей, Татьяна Тридворнова. В состав жюри вошли деятели культуры, артисты, актеры и музыканты Эстонии и ближнего зарубежья. Побывала в кресле жюри «Балтийской волны» и старший редактор портала Limon.ee Светлана Карабут. По ее мнению, очень здорово, что на «Балтийской волне» применяется не соревновательный, а квалификационный принцип оценивания конкурсной программы.

«Иначе мы бы просто растерялись, ведь на одной сцене собралось такое множество разнообразных талантов. А атмосфера конкурса настолько теплая и радужная, что никого не хотелось обидеть», – поделилась своими впечатлениями Светлана.

Фото: Alan Heidmets

Каждый участник получил звание лауреата I, II или III степени. Огромное количество кубков и дипломов было роздано в этот вечер. Номера, которые больше всего впечатлили жюри и организаторов «Балтийской волны», удостоились гран-при фестиваля.

Фото: Alan Heidmets

«Люблю конкурсные прослушивания, воспринимаю их как яркие, качественные сборные концерты. Градус эмоций летает туда-сюда: вот трогательно-щемящий номер сменяет бомбически-танцевальный, а вот выходят маленькие кнопки и умилению нет предела... А на награждении начинается праздник в чистом виде! И конечно, он тоже должен быть ярким и незабываемым для каждого артиста», – поделилась впечатлениями от «Балтийской волны» одна из ее организаторов Алена Мейдра.