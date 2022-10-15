ФОТО ⟩ Вся в мать! Старшая дочь Оли Поляковой предстала в платье с откровенным декольте

Судя по фото, которое Маша Полякова выложила у себя на странице, она посетила один из концертов в Royal Albert Hall в Лондоне. А судя по наряду, девушка любит эпатировать публику, как и ее знаменитая мать. Для выхода дочка знаменитости выбрала темно-синее платье на тонких бретельках и с откровенным декольте.

«Ну, вот у меня началась новая жизнь, я не выставляла фотки сюда с начала войны. Мне было непонятно, что постить, что рассказывать, когда в твоей стране война. Но все же жизнь продолжается, поэтому я возвращаюсь. Буду рассказывать о жизни студента в Англии, но представлять, что я все еще в Украине», – написала Маша.