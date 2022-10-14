Умер актер Робби Колтрейн, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

«Робби Колтрейн, чья актерская карьера охватила все: от фильмов о Бонде до „Крекера“ и „Гарри Поттера“, умер в возрасте 72 лет», – пишут СМИ. Информацию подтвердил его агент.

В последние годы артист испытывал серьезные проблемы со здоровьем.

Года три назад у актера буквально отнялись ноги из-за лишнего веса, и он передвигался в инвалидном кресле. Врачи рекомендовали ему похудеть, иначе ситуация с суставами осложнится.

«Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает, но он надеется после лечения встать на ноги», – рассказывали в окружении звезды «Гарри Поттера».

Пока неизвестном, что именно стало причиной смерти 72-летнего актера, также не озвучивается дата прощания с ним. Но поклонники сказки о мальчике-волшебнике со всего мира выражают соболезнования близким Робби.

Фото: Jonathan Short/AP