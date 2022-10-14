Сб, 15.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Самое популярное кафе в Тарту Mrs Waffle закрывается: ни вафель, ни кофе

Triin Roos
, ajakirjanik
Самое популярное кафе в Тарту Mrs Waffle закрывается: ни вафель, ни кофе
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кафе Mrs Waffle в Тарту
Кафе Mrs Waffle в Тарту Фото: Соцсети

Кафе Mrs Waffle объявило в социальных сетях, что с тяжелым сердцем вынуждены закрыться в тартуском торговом центре Lõunakeskus. «Несмотря на все наши усилия и ценящих нас клентов, мы вынуждены закрыться, так как последние несколько лет все же были для нас убыточными», - написали владельцы в Фейсбуке.

Mrs Waffle - семейное кафе в популярном торговом центре Тарту. «Решение о закрытии кафе было непростым, и жаль расставаться с нашими клиентами, но, к сожалению, кафе больше не могло прибыльно работать, мы много потеряли во время коронавирусных ограничений, - пишут Корнелика, Эрки и Кятлин. - Мы не хотим жаловаться на трудности, это выставило бы компанию в целом в плохом свете. Мы очень, очень благодарны Lõunakeskus и команде Astri Group, ведь они делают такую большую работу и являются невероятно приятными людьми. И мы почти 8 лет хорошо работали вместе. Поскольку мы начали этот бизнес совсем неопытными, они помогали нам советами. И всегда было ощущение, что мы там очень нужны, хотя мы такие маленькие по сравнениею с крупными заведениями общепита. Жаль, конечно, закрывать родное кафе, потому что мы сами там покупаем кофе и вафли. В преддверии грядущих нестабильных времен для нас более разумно оставить только головное кафе в Таллинне, которое успешно работает. Наверняка все уже извлекли уроки из коронавирусного кризиса, чтобы сделать свой бизнес максимально защищенным от любого другого кризиса».

Кафе открыто еще до 16 октября! Еще успеете!

Ключевые слова
Наверх