Самое популярное кафе в Тарту Mrs Waffle закрывается: ни вафель, ни кофе

Mrs Waffle - семейное кафе в популярном торговом центре Тарту. «Решение о закрытии кафе было непростым, и жаль расставаться с нашими клиентами, но, к сожалению, кафе больше не могло прибыльно работать, мы много потеряли во время коронавирусных ограничений, - пишут Корнелика, Эрки и Кятлин. - Мы не хотим жаловаться на трудности, это выставило бы компанию в целом в плохом свете. Мы очень, очень благодарны Lõunakeskus и команде Astri Group, ведь они делают такую большую работу и являются невероятно приятными людьми. И мы почти 8 лет хорошо работали вместе. Поскольку мы начали этот бизнес совсем неопытными, они помогали нам советами. И всегда было ощущение, что мы там очень нужны, хотя мы такие маленькие по сравнениею с крупными заведениями общепита. Жаль, конечно, закрывать родное кафе, потому что мы сами там покупаем кофе и вафли. В преддверии грядущих нестабильных времен для нас более разумно оставить только головное кафе в Таллинне, которое успешно работает. Наверняка все уже извлекли уроки из коронавирусного кризиса, чтобы сделать свой бизнес максимально защищенным от любого другого кризиса».