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Новостной выпуск на канале ETV пошел не по плану. Там что, кто-то сел не тем местом на кнопку?

Limon.ee
Новостной выпуск на канале ETV пошел не по плану. Там что, кто-то сел не тем местом на кнопку?
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Скриншот передачи с участием телеведущей Вероники Уйбо
Скриншот передачи с участием телеведущей Вероники Уйбо Фото: Kuvatõmmis

Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций Эстонского общественно-правового вещания, сказала, что они надеются на понимание зрителей.

«Это заставило меня посмеяться», – сказал наблюдательный телезритель, который заметил технические неполадки во время просмотра утренних новостей, пишет Elu24.ee.

Это было не один раз, а несколько. «Я подумал, в чем вообще дело... Снова и снова... Я даже задался вопросом, не сел ли кто-нибудь на кнопку». Заставка программы регулярно появлялась в эфире, то обрывая речь ведущей «Актуальной камеры», то приветствие ведущего утренней программы Terevisioon.

«И я начну сначала», – сказала ведущая новостей Вероника Уйбо через несколько минут после семи часов, когда она начала всё сначала в третий раз.

Пилле-Май Хелемяэ, руководитель отдела коммуникаций Эстонской общественно-правовой корпорации, признала, что в первых новостях дня действительно были небольшие технические сбои. «Они были решены к следующему новостному выпуску», – подтвердила она.

Хелемяэ сказала, что это не было преднамеренной или человеческой ошибкой. «Мы надеемся на понимание зрителей».

Смотрите ролик, о котором идет речь!

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