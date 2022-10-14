Шедевр Ван Гога за 86 миллионов евро облили супом

Активисты экологической группы Just Stop Oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину «Подсолнухи» Винсента Ван Гога, выставленную в Национальной галерее Лондона, сообщает телеканал Sky News.

В акции участвовали две активистки: около 11 часов утра по местному времени они вошли в галерею и вылили на картину две банки томатного супа Heinz. Климатическая группа Just Stop Oil выступает за обеспечения достойного уровня жизни людей в условиях кризиса и против выдачи в Великобритании лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. Ранее на этой неделе активисты организации уже блокировали дороги вокруг парламента Великобритании и других достопримечательностей Лондона и организовывали протесты против действий властей страны. Об этом сообщает Forbes.

«Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни — последствие нефтяного кризиса. Топливо недоступно миллионам голодных семей, живущих в холодных домах. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — выкрикивала одна из активисток, 21-летняя Фиби Пламмер, во время акции.

Британское издание The Guardian отмечает, что картина хранится в музее под защитным стеклом, оно не повреждено.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫



🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022

По данным Sky News, стоимость знаменитого полотна Ван Гога, написанного в 1888 году, оценивается в 86 миллионов евро. После того как активисты вылили суп на картину, они приклеили свои ладони к стене галереи рядом с произведением. Позже девушки были задержаны полицией.