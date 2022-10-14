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Шедевр Ван Гога за 86 миллионов евро облили супом

Limon.ee
Шедевр Ван Гога за 86 миллионов евро облили супом
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Экоактивисты облили супом шедевр Ван Гога за 86 млн евро
Экоактивисты облили супом шедевр Ван Гога за 86 млн евро Фото: Just Stop Oil / SWNS

Климатическая группа Just Stop Oil, активисты которого вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», выступает за обеспечение достойного уровня жизни людей в условиях топливного кризиса. Стоимость полотна, которое экспонировалось в Национальной галерее Лондона под защитным стеклом, оценивается в 86 миллионов евро, пишет newprospect.ru.

Активисты экологической группы Just Stop Oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом картину «Подсолнухи» Винсента Ван Гога, выставленную в Национальной галерее Лондона, сообщает телеканал Sky News.

В акции участвовали две активистки: около 11 часов утра по местному времени они вошли в галерею и вылили на картину две банки томатного супа Heinz. Климатическая группа Just Stop Oil выступает за обеспечения достойного уровня жизни людей в условиях кризиса и против выдачи в Великобритании лицензий на добычу нефти и газа в Северном море. Ранее на этой неделе активисты организации уже блокировали дороги вокруг парламента Великобритании и других достопримечательностей Лондона и организовывали протесты против действий властей страны. Об этом сообщает Forbes.

«Что ценнее? Искусство или жизнь? Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей? Кризис стоимости жизни — последствие нефтяного кризиса. Топливо недоступно миллионам голодных семей, живущих в холодных домах. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — выкрикивала одна из активисток, 21-летняя Фиби Пламмер, во время акции.

Британское издание The Guardian отмечает, что картина хранится в музее под защитным стеклом, оно не повреждено.

По данным Sky News, стоимость знаменитого полотна Ван Гога, написанного в 1888 году, оценивается в 86 миллионов евро. После того как активисты вылили суп на картину, они приклеили свои ладони к стене галереи рядом с произведением. Позже девушки были задержаны полицией.

Экоактивисты залили томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской галерее
Экоактивисты залили томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога в Лондонской галерее Фото: EPA/JUST STOP OIL HANDOUT
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