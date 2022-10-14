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ПЕРВОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ⟩ Таллиннец, находившийся в декабре 2021 года в автобусе без маски, обвиняется в насилии по отношению к полицейским

Getter Trumsi
, tegevtoimetaja
Таллиннец, находившийся в декабре 2021 года в автобусе без маски, обвиняется в насилии по отношению к полицейским
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Кайдо Раудвере в суде
Кайдо Раудвере в суде Фото: Taavi Sepp

«Это был сильный удар, потому что мужчина был в тяжелых военных ботинках, ощущения были довольно болезненные», - полицейский, дававший показания, говорит, что обвиняемый ударил его. Случившееся в декабре прошлого года, когда в Эстонии действовал масочный режим, дошло до суда, пишет Elu24.

Обвиняемый Кайдо Раудвере явился в Харьюский уездный суд Таллинна в пятницу, 14 октября, с опозданием на несколько минут, извинился перед судом и стал внимательно слушать полицейских, дающих показания. Раудвере обвиняется в применении насилия в отношении государственного служащего и лица, охраняющего общественный порядок.

В пятницу сотрудники полиции, участвовавшие в инциденте, описали события, произошедшие утром 16 декабря 2021 года около автобусной остановки Ярве в Таллинне. Около 10 часов того утра сотрудники полиции проверяли, чтобы люди в общественном транспорте были в масках.

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