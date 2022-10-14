ПЕРВОЕ СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ⟩ Таллиннец, находившийся в декабре 2021 года в автобусе без маски, обвиняется в насилии по отношению к полицейским

«Это был сильный удар, потому что мужчина был в тяжелых военных ботинках, ощущения были довольно болезненные», - полицейский, дававший показания, говорит, что обвиняемый ударил его. Случившееся в декабре прошлого года, когда в Эстонии действовал масочный режим, дошло до суда, пишет Elu24.