Не ешьте на ночь: поздние ужины могут увеличить риск развития рака на 25%

Некоторые эксперты считают, что, согласовывая свое питание с вашим циркадным ритмом, вы можете помочь максимизировать потерю веса, энергии и общего состояния здоровья.

Ешьте с солнцем. Эксперты говорят, что вы должны есть только тогда, когда солнце светит. Это потому, что некоторые ученые считают, что солнце задает наш циркадный ритм. Наш ритм предполагает, что мы едим днем, когда светит солнце, и не едим ночью. Это связано с тем, что в течение долгих периодов истории у нас не было электричества и лампочек. В идеале это означает, что между последним приемом пищи в течение дня и первым приемом пищи на следующий день должно пройти 12 часов, что очень похоже на интервальное голодание, которое доказало свою эффективность в борьбе с лишним весом.

Ешьте больше раньше и меньше позже. Сделайте завтрак и обед самым большим приемом пищи за день, а ужин — самым маленьким. Вы должны получить около 75 процентов своего питания до 15:00.

Ешьте свой ужин на завтрак или обед. Попробуйте есть продукты для ужина на завтрак или обед, например, тарелку макарон или курицу с овощами. Это связано с тем, что, съедая больше на завтрак, вы будете более сыты в течение дня, а это означает, что вы, вероятно, будете меньше перекусывать.

Пример дневного рациона с учетом этих рекомендаций