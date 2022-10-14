Милла Йовович эмоционально отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины: «Я опустошена»

Известная актриса украинского происхождения Милла Йовович эмоционально отреагировала на массированные ракетные обстрелы Украины Россией.

Знаменитость в своем Instagram написала, что проснулась утром от ужасающих новостей. Родину актрисы обстреляла ракетами страна-агрессор. Милла поделилась, что она опустошена из-за того, что сейчас приходится переживать украинцам. «Моя родная Украина сегодня пострадала от многочисленных ракетных ударов. Мирные жители лежат на улицах когда-то мирных городов, по улицам которых я ходила и любовалась красотой. Я опустошена разрушением и не могу представить, какое горе переживает сейчас мой народ. Я могу только сказать им, что мое сердце с ними», — написала эмоционально Милла.

Йовович отмечала, что она не будет стоять в стороне и будет поддерживать Украину. По словам актрисы, она переживает горе вместе украинцами.