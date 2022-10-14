ИНТРИГА ⟩ Что думают об Эстонии студенты, чей родной язык не эстонский?

Почему студенты едут/остаются учиться в Эстонии?

Наталия из Украины (студентка Таллиннского университета): «Из-за того, что в моей стране только два университета, и я не могла найти то отделение, которое бы мне подходило».

Лиза из Эстонии (студентка Таллиннского университета): «По сравнению с другими странами, куда я ездила, чувствую себя здесь очень безопасно».

София Хапов из Украины (студентка Таллиннского университета): «Я в Эстонии уже пять лет, знаю эстонский. Выбрала эстонское образование, потому что здесь высококлассное обучение, особенно в ИТ-сфере».

Артем из Эстонии (студент Таллиннского университета): «Я думал ехать в Россию, но политическая ситуация там не была стабильной, это было три года назад, поэтому решил остаться в Эстонии».

Юн из Гонконга (студентка Таллиннского университета): «В моей стране неразбериха, поэтому хотела оттуда сбежать. В Эстонии всё по карману. Люблю Эстонию, я приезжала в Таллинн несколько лет назад, мне здесь нравится, потому что это многонациональное государство».

Егор Степанов из Эстонии (TalTech): «Здесь бесплатное образование, поэтому и выбрал его».

Ийрис и Мари из Эстонии (Таллиннский университет): «Думаю, что здесь хорошее сообщество. Здесь мои друзья, знакомые, семья, корни. И бесплатное обучение, что тоже очень хорошо».

Что не нравится студентам в Эстонии?

Артем из Эстонии (Таллиннский университет): «Быть может, цены на топливо и на электричество».