У эстонцев всегда есть привычка жаловаться на жизнь в стране. Где-то всегда лучше, чем здесь. Но как выглядит наша родина для иностранных студентов? Что думают об учебе и жизни в Эстонии те, чей родной язык не является эстонским? Об этом сделала сюжет программа Reporter на Kanal 2.
ИНТРИГА ⟩ Что думают об Эстонии студенты, чей родной язык не эстонский?
Почему студенты едут/остаются учиться в Эстонии?
Наталия из Украины (студентка Таллиннского университета): «Из-за того, что в моей стране только два университета, и я не могла найти то отделение, которое бы мне подходило».
Лиза из Эстонии (студентка Таллиннского университета): «По сравнению с другими странами, куда я ездила, чувствую себя здесь очень безопасно».
София Хапов из Украины (студентка Таллиннского университета): «Я в Эстонии уже пять лет, знаю эстонский. Выбрала эстонское образование, потому что здесь высококлассное обучение, особенно в ИТ-сфере».
Артем из Эстонии (студент Таллиннского университета): «Я думал ехать в Россию, но политическая ситуация там не была стабильной, это было три года назад, поэтому решил остаться в Эстонии».
Юн из Гонконга (студентка Таллиннского университета): «В моей стране неразбериха, поэтому хотела оттуда сбежать. В Эстонии всё по карману. Люблю Эстонию, я приезжала в Таллинн несколько лет назад, мне здесь нравится, потому что это многонациональное государство».
Егор Степанов из Эстонии (TalTech): «Здесь бесплатное образование, поэтому и выбрал его».
Ийрис и Мари из Эстонии (Таллиннский университет): «Думаю, что здесь хорошее сообщество. Здесь мои друзья, знакомые, семья, корни. И бесплатное обучение, что тоже очень хорошо».
Что не нравится студентам в Эстонии?
Артем из Эстонии (Таллиннский университет): «Быть может, цены на топливо и на электричество».
Кристофер Оскар Орав из Эстонии (Таллиннский университет): «Студенту сейчас тяжело сводить концы с концами, потому что всё постоянно дорожает. Тяжело».
Себастиан из Мексики (Таллиннский университет): «Это очень красивая страна, люди зачастую могут быть интровертами, но они готовы открыться, если ты их лучше узнаешь, в основном всё было хорошо».
Илья из Эстонии (TalTech): «Мне не нравится отношение правительства Эстонии нынешнего к местным русским. Мои родители здесь родились и выросли, я здесь родился и вырос, и к нам в большинстве случаев такое отношение, как будто мы не имеем права здесь находиться, хотя я знаю язык, у меня тут категория C1, я закончил школу государственную с отличием, но я не чувствую себя гражданином этой страны, хотя у меня есть паспорт».
Март Аабель (преподаватель математики в TalTech): «Скажем так, что нет такого рабочего места, где чувствуешь себя защищенным. Нельзя свою жизнь наперед активно планировать».
Александр из Эстонии (TalTech): «Мне не нравится отношение к Нарве. А также проблемы с ценами».
Юн из Гонконга (студентка Таллиннского университета): «Конечно же, погода. Мне не нравятся постоянные дожди и отсутствие солнца, потому что я люблю носить летнюю одежду, но уверена, что в ноябре уже не смогу выйти в коротких шортах».
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