Американская актриса Джессика Честейн в гостях у Джимми Киммела раскрыла подробности недавней поездки в Украину. Актриса побывала в украинских городах в августе, встретилась с жителями страны, а также с президентом Зеленским, пишет издание glamurchik.tochka.net.
Это очень страшно: актриса Джессика Честейн раскрыла подробности поездки в Украину
«У меня есть несколько друзей из Украины в индустрии. Знаете, я обратилась к ним, чтобы сказать, как мне жаль. Моему другу пришлось покинуть свой дом. Знаешь, я сказала, если я могу что-то сделать, пожалуйста, дай мне знать, мое сердце просто разрывается из-за тебя», — рассказала актриса.
Честейн сказала, что через месяц у нее спросили, хотела бы она посетить Украину. «На самом деле, когда меня пригласили, я была: "О, невероятно", потому что иногда чувствую себя такой ненужной. Я хотела сделать все, что в моих силах, чтобы помочь или улучшить что-нибудь», — добавила Честейн.
Актриса рассказала, что прилетела в Варшаву, ехала 4,5 часа, затем пересела на поезд и ехала со своим другом, без переводчика и охраны. Как только актриса перешла границу, то администрация Зеленского организовала трансфер до Киева.
Во время своего визита актриса побывала в Ирпене, общалась с детьми в больнице, побывала в обстрелянных домах, а также встретилась с президентом Украины. В интервью Джессика отметила, что она несколько раз спрашивала себя, зачем она это делает, ведь это очень страшно.