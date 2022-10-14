Это очень страшно: актриса Джессика Честейн раскрыла подробности поездки в Украину

«У меня есть несколько друзей из Украины в индустрии. Знаете, я обратилась к ним, чтобы сказать, как мне жаль. Моему другу пришлось покинуть свой дом. Знаешь, я сказала, если я могу что-то сделать, пожалуйста, дай мне знать, мое сердце просто разрывается из-за тебя», — рассказала актриса.

Честейн сказала, что через месяц у нее спросили, хотела бы она посетить Украину. «На самом деле, когда меня пригласили, я была: "О, невероятно", потому что иногда чувствую себя такой ненужной. Я хотела сделать все, что в моих силах, чтобы помочь или улучшить что-нибудь», — добавила Честейн.

Джессика Честейн и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Postimees

Актриса рассказала, что прилетела в Варшаву, ехала 4,5 часа, затем пересела на поезд и ехала со своим другом, без переводчика и охраны. Как только актриса перешла границу, то администрация Зеленского организовала трансфер до Киева.