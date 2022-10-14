Стеклянные глаза, проблемы с ногами: что известно о состоянии здоровья пропавшего Леонтьева

Когда-то жизнь Валерия Леонтьева была у всех на виду. Музыкант наравне с Аллой Пугачевой и Софией Ротару являлся завсегдатаем всех концертов. Но последние несколько лет о звезде говорят все меньше.

Недавно в СМИ прошла информация о том, что Валерий Яковлевич и вовсе исчез. Одни источники писали, что музыкант находится в любимой Америке. Другие рассуждали о стремительно ухудшающемся состоянии исполнителя хита «Дельтаплан». Однако на деле оказалось все иначе.

Выяснилось, что никуда Леонтьев не пропал. Да и хоронить музыканта рано. 72-летний артист просто отдыхает и набирается сил. Если верить заявлением директора певца, то в будущем нас ожидают концерты артиста и «большой сюрприз», который готовит Леонтьев.

«Почему он пропал? Вовсе не пропал. Сейчас он не выступает, но будет выступать. Концерты давать, ездить по городам он пока не хочет. Готовит программу, плюс другие мероприятия, съемочные в том числе. Большой концерт в Москве он не планирует. Просто будут обновления. Чувствует Валерий себя замечательно. Полон сил и энергии. Сейчас он не в России, на островах на отдыхе, планирует вернуться», — поделился официальный представитель Валерия Яковлевича.