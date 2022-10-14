ГАЛЕРЕЯ ⟩ Шикарной вечеринкой открылась «Сфера красоты» в Viru Keskus

В обновленном центре Viru Keskus открылся оазис процедур и грандиозных полодительных эмоций – «Сфера красоты» или Ilusfäär.

Певицы Герли Падар и Таня Михайлова-Саар, стилисты Лийси Ээсмаа, Женя Фокин, Светлана Агуреева, ресторатор Беатриче, телеведущие Елена Соломина и Анатолий Эйн, мастера парикмахерского искусства Игорь Захаров и Денис Коваленко, дизайнеры Тим Блуз, Кирилл Сафонов и Юлия Айсте, модель Инна Жук и другие известные люди Эстонии стали гостями гламурного открытия.

Всех желающих ждут клиника эстетической медицины и экспресс-клиника Confido, клиника Niine Nahakliinik, салоны красоты Make Your ID и NailSpa, а также спортивные клубы MyFitness и Padel Company, в которых можно найти все, что нужно для красоты, стройности и привлекательности.

Второй этаж торгового центра тоже изменился. Появилось несколько новых магазинов, значительно расширился ассортимент популярных спортивных марок, люксовых брендов, а также образовался сквозный проход через весь второй этаж, то есть из одного магазина ты попадаешь в другой, не выходя из него.