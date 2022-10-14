«Нам нужны такие люди»: Светлаков публично защитил Урганта

Дело в том, что в это время Ургант улетел в Израиль. Публика сделала вывод, что ведущий решил эмигрировать в эту страну, ведь у него есть израильский паспорт. Однако спустя время Иван заявил, что он ездил за рубеж по делам, а сейчас находится в России и не собирается никуда уезжать.

Тем не менее негатив в сторону телеведущего все равно продолжается. И поэтому поддержать Урганта решил его приятель — актер Сергей Светлаков.