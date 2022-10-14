После начала спецоперации на территории Украины телеведущего Ивана Урганта накрыла волна критики. Многие представители общественности осуждали мужчину за якобы эмиграцию.
«Нам нужны такие люди»: Светлаков публично защитил Урганта
Дело в том, что в это время Ургант улетел в Израиль. Публика сделала вывод, что ведущий решил эмигрировать в эту страну, ведь у него есть израильский паспорт. Однако спустя время Иван заявил, что он ездил за рубеж по делам, а сейчас находится в России и не собирается никуда уезжать.
Тем не менее негатив в сторону телеведущего все равно продолжается. И поэтому поддержать Урганта решил его приятель — актер Сергей Светлаков.
«С Ваней мы периодически видимся — ездим друг к другу в гости, ведь он мой друг, всегда им был и, уверен, будет. И да, на мой взгляд, весь хейт, направленный на него, — это жуткая несправедливость нашего острого времени. Очень надеюсь, что мы это пройдем, головы остынут и придет понимание, насколько нам нужны такие люди, как он — способные воспитать новое поколение профессионалов, готовых менять медиасреду к лучшему», — передает слова артиста «Стархит».