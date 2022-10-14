Актер Артур Смольянинов дал интервью «Медузе»: об отъезде из России, русофобии и «глубинном народе»

Об отъезде из России

Я уже не в России, я уехал. Я в любом случае собирался уезжать: мне постепенно переставали давать работу. Удавочка сжималась: по тем или иным причинам меня не брали туда, не брали сюда. Кто-то еще успел со мной поработать, и я этим людям очень благодарен за то, что они рискнули.

Я недавно проходил границу с Норвегией. Ну реально, ты переходишь 30 метров, и перед тобой другие люди, у них просто другой софт в голове, другой взгляд. Я стою, смотрю на них и думаю: "Что с нами не так? Почему мы-то так не можем? Почему мы не можем просто жить по-человечески? Что нам мешает?". Мы никому не нужны. Нас никто не хочет ни развалить, ни уничтожить.

Из всех предложений о работе, которые мне пришли за границей, я выбрал для себя самое интересное — предложение уехать поработать в Америку на полтора месяца.

О последствиях своего высказывания против войны в Украине