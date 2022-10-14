Белла, подвинься: названа новая «самая красивая женщина в мире», идеальная на 94%

Звезда сериалов Джоди Комер сместила модель Беллу Хадид с вершины рейтинга самых математически красивых женщин мира. Его составил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан де Сильва. Хирург соотнёс лица популярнейших девушек планеты с правилом золотого сечения. Де Сильва три года назад выяснил, что черты лица Хадид соответствуют этому принципу на 94,35%. Но жизнь идёт, появляются новые кумиры, и в рейтинге настало время перемен.

Джоди Комер идеальна на 94,52%

Наиболее приближена к золотому сечению внешность Джоди Комер – на 94.,52%. А вообще у актрисы самый красивый нос среди тех звёзд, что были проверены на идеальность – он соответствует золотому стандарту на 98,7%.

Зендея идеальна на 94,37%

Обошла некогда «самую красивую женщину в мире» Беллу Хадид и ещё одна актриса, звезда «Эйфории» Зендея – американка идеальна на 94,37% и обладает самыми красивыми губами (соответствуют золотому стандарту на 99,5%) и лбом (соответствие золотому стандарту – 98%).

Белла Хадид идеальна на 94,35%

Белла Хадид с её 94,35% идеальности теперь смещена аж на третью строчку рейтинга. Кстати, модель – обладательница самых красивых глаз (соответствие золотым критериям в 97,7%) и подбородка (соответствует стандарту красоты на 99,7%).

Бейонсе идеальна на 92,44%

Бейонсе, которую де Сильва три года назад ставил на второе место, с её 92,44% идеальности теперь опустилась на четвёртую строчку рейтинга. Певицу пластический хирург назвал обладательницей самой идеальной формой лица (соответствие золотому стандарту – 99,6%).