Ничто не вечно, вот и Белла Хадид больше не возглавляет математический топ красивейших девушек планеты. Идеальнее модели на 0,17% оказалась известная по роли в сериале «Убивая Еву» британская актриса, пишет Лайф.
Белла, подвинься: названа новая «самая красивая женщина в мире», идеальная на 94%
Звезда сериалов Джоди Комер сместила модель Беллу Хадид с вершины рейтинга самых математически красивых женщин мира. Его составил руководитель центра косметической и пластической хирургии в Лондоне доктор Джулиан де Сильва. Хирург соотнёс лица популярнейших девушек планеты с правилом золотого сечения. Де Сильва три года назад выяснил, что черты лица Хадид соответствуют этому принципу на 94,35%. Но жизнь идёт, появляются новые кумиры, и в рейтинге настало время перемен.
Джоди Комер идеальна на 94,52%
Наиболее приближена к золотому сечению внешность Джоди Комер – на 94.,52%. А вообще у актрисы самый красивый нос среди тех звёзд, что были проверены на идеальность – он соответствует золотому стандарту на 98,7%.
Зендея идеальна на 94,37%
Обошла некогда «самую красивую женщину в мире» Беллу Хадид и ещё одна актриса, звезда «Эйфории» Зендея – американка идеальна на 94,37% и обладает самыми красивыми губами (соответствуют золотому стандарту на 99,5%) и лбом (соответствие золотому стандарту – 98%).
Белла Хадид идеальна на 94,35%
Белла Хадид с её 94,35% идеальности теперь смещена аж на третью строчку рейтинга. Кстати, модель – обладательница самых красивых глаз (соответствие золотым критериям в 97,7%) и подбородка (соответствует стандарту красоты на 99,7%).
Бейонсе идеальна на 92,44%
Бейонсе, которую де Сильва три года назад ставил на второе место, с её 92,44% идеальности теперь опустилась на четвёртую строчку рейтинга. Певицу пластический хирург назвал обладательницей самой идеальной формой лица (соответствие золотому стандарту – 99,6%).
Пятёрку «идеальных женщин» замкнула певица и актриса Ариана Гранде (91,81%). В 10 красивейших дам планеты вошли кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт (91,64%), британская модель Джордан Данн (91,39%), модель и бизнесвуман Ким Кардашьян (91,28%), индийская актриса Дипика Падуконе (91,22%) и южнокорейская супермодель Чон Хо Ён (89,63%). Кстати, Падуконе названа обладательницей самых красивых бровей (соответствуют золотому стандарту на 95,2%).