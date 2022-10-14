Галкин отказался продавать замок в России: «Есть цель вернуться домой, но без ареста»

Когда Алла Борисовна Пугачева улетала из страны, она забрала детей и дала распоряжение, чтобы её замок выставили на продажу. Однако, как сообщают журналисты, слухи о продаже внушительный недвижимости могут быть преувеличены. Оказалось, что приближенные к звёздной семье уверены в том, что Максим Галкин выступает против продажи дома в Грязи.