Слава Каминская: «Украинский шоу-бизнес – дно! Ни слова о музыке, только спекуляция на трагедии!»

«Психолог или психиатр? Может ли человек, который не имеет медицинского образования, ковыряться в голове? Нет, – написала артистка. – Наш шоу-бизнес сейчас – дно! Точно такое же! И проблема, что мы все это понимаем, но принимаем! Ни слова о музыке, а только спекуляция на трагедии. И мне пох...й, что вы будете писать, потому что мозгов понять хватит у всех, а признать этот факт из-за рамок нет», пишет Gordonua.com.