Украинская певица Слава Каминская (бывшая солистка популярной группы «НеАнгелы») 12 октября опубликовала в Instagram эмоциональный пост, в котором назвала украинский шоу-бизнес дном.
Слава Каминская: «Украинский шоу-бизнес – дно! Ни слова о музыке, только спекуляция на трагедии!»
Слава Каминская: «Украинский шоу-бизнес – дно! Ни слова о музыке, только спекуляция на трагедии!»
«Психолог или психиатр? Может ли человек, который не имеет медицинского образования, ковыряться в голове? Нет, – написала артистка. – Наш шоу-бизнес сейчас – дно! Точно такое же! И проблема, что мы все это понимаем, но принимаем! Ни слова о музыке, а только спекуляция на трагедии. И мне пох...й, что вы будете писать, потому что мозгов понять хватит у всех, а признать этот факт из-за рамок нет», пишет Gordonua.com.
«Слава, что случилось с тобой?» – удивились подписчики.
«Наш шоу-бизнес всегда был дном. И вы не исключение», – написали фолловеры.
«Слава, держись. Всем тяжело», – отреагировали пользователи Сети.
Справка:
- Каминская родилась 16 июля 1984 года в Одессе. Она бывшая участница украинской группы «НеАнгелы», которая была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году. Каминская выступала в дуэте с певицей Викой (настоящее имя – Екатерина Смеюха). Одни из самых известных композиций коллектива – «Юра, прости», «Ты из тех самых», «Роман». 4 марта 2021 года стало известно о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каминская первой дебютировала как сольная певица.
- У артистки двое детей от бывшего мужа, пластического хирурга Эдгара Каминского: Лаура (2015) и Леонард (2014). Брак Каминских продолжался с 2014-го по 2019 год.
- После нападения РФ на Украину Каминская эвакуировалась в Нидерланды с детьми и матерью. 8 августа Каминская сообщила, что вернулась в Киев, а уже 19 августа опубликовала в Instagram пост, в котором указала, что находится в Нидерландах.
- В сентябре певица призналась, что ее возлюбленный находится в Украине и помогает приближать победу над оккупантами.