«Сейчас я чувствую себя почти здоровым, хотя когда меня забирали на скорой, я тоже чувствовал себя не плохо», – сказал Карл Мадис, у которого на прошлой неделе случился инсульт, пишет Elu24.
Карл Мадис, восстанавливающийся после инсульта: страх – худшая энергия, которую может иметь человек
В среду музыкант Карл Мадис написал в социальных сетях, что в субботу вечером у него случился инсульт. «Вечером я смотрел, что говорят по телевизору о мире, когда почувствовал, что у меня онемела рука, – вспоминает он.
Карл Мадис, которого в четверг выписали из больницы, вечером посетил студию Ringvaate. «Сейчас я чувствую себя почти здоровым, хотя я и не чувствовал себя плохо, когда меня забирали на скорой», – сказал он.
Музыкант вспоминал, что в какой-то момент, когда он смотрел телевизор, ему показалось, что по его телу поползли муравьи. «Я думала, что если немного пошевелюсь, то все пройдет, но этого не случилось». Я начал двигаться, но нога не слушалась. Я зашатался, и тогда стало ясно, что мне срочно нужна скорая помощь».
По дороге врач скорой помощи сказал музыканту, что правильнее всего было бы немедленно вызвать скорую помощь. "Обычно вcе ждут, что все закончится к утру, но в такой ситуации четыре часа – критическое время. Ты ложишься спать, а утром уже можешь не проснуться», – объяснил он.
В больнице Мадису сказали, что у него произошло небольшое кровоизлияние. «Затем они немедленно понизили мое кровяное давление, и это остановило процесс. После меня отвезли в реанимацию, и два дня я практически спал. Я не знаю, откуда взялся сон. Я чувствовал большой упадок сил».
Музыкант только похвалил персонал Северо-Эстонской региональной больницы. «Они были так старательны и заботливы по отношению ко всем. Это было так чудесно наблюдать».
Несмотря на то, что ситуация была плохой, музыкант сказал, что никогда не чувствовал страха. «Страх – это худшая энергия, которая есть у человека. Это заставляет людей делать очень глупые вещи». Спустя неделю музыкант говорит, что его рука все еще не совсем та, но, по словам певца, это не мешает ему играть на инструменте.