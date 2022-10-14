Карл Мадис, восстанавливающийся после инсульта: страх – худшая энергия, которую может иметь человек

В среду музыкант Карл Мадис написал в социальных сетях, что в субботу вечером у него случился инсульт. «Вечером я смотрел, что говорят по телевизору о мире, когда почувствовал, что у меня онемела рука, – вспоминает он.

Карл Мадис, которого в четверг выписали из больницы, вечером посетил студию Ringvaate. «Сейчас я чувствую себя почти здоровым, хотя я и не чувствовал себя плохо, когда меня забирали на скорой», – сказал он.

Музыкант вспоминал, что в какой-то момент, когда он смотрел телевизор, ему показалось, что по его телу поползли муравьи. «Я думала, что если немного пошевелюсь, то все пройдет, но этого не случилось». Я начал двигаться, но нога не слушалась. Я зашатался, и тогда стало ясно, что мне срочно нужна скорая помощь».

Музыкант Карл Мадис в своем загородном доме в поселке Салла. Фото: Marianne Loorents

По дороге врач скорой помощи сказал музыканту, что правильнее всего было бы немедленно вызвать скорую помощь. "Обычно вcе ждут, что все закончится к утру, но в такой ситуации четыре часа – критическое время. Ты ложишься спать, а утром уже можешь не проснуться», – объяснил он.

В больнице Мадису сказали, что у него произошло небольшое кровоизлияние. «Затем они немедленно понизили мое кровяное давление, и это остановило процесс. После меня отвезли в реанимацию, и два дня я практически спал. Я не знаю, откуда взялся сон. Я чувствовал большой упадок сил».

Музыкант только похвалил персонал Северо-Эстонской региональной больницы. «Они были так старательны и заботливы по отношению ко всем. Это было так чудесно наблюдать».

Несмотря на то, что ситуация была плохой, музыкант сказал, что никогда не чувствовал страха. «Страх – это худшая энергия, которая есть у человека. Это заставляет людей делать очень глупые вещи». Спустя неделю музыкант говорит, что его рука все еще не совсем та, но, по словам певца, это не мешает ему играть на инструменте.