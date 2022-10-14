Мэр Киева Виталий Кличко 13 октября разместил в Instagram снимки, на которых запечатлен вместе со своим младшим братом, украинским боксером Владимиром Кличко в одинаковых футболках с изображением пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск и надписью «Вистояти – це не впасти».
А вы отгадаете загадку от братьев Кличко? «У Кличко стоит, а у Путина – нет»
А вы отгадаете загадку от братьев Кличко? «У Кличко стоит, а у Путина – нет»
Виталий Кличко отметил, что снимки были сделаны в Киеве.
«У Кличко стоит, а у российского президента Владимира Путина – нет», – отреагировали подписчики в Сети, подразумевая так называемый мост Кличко, который выстоял 10 октября после ракетного обстрела оккупантами, в отличие от Крымского моста, который был частично разрушен во время пожара 8 октября, пишет Gordonua.com.
Справка:
- Владимир Кличко проживает за рубежом, но в последние месяцы находится в Киеве. Бывший боксер вернулся в Украину, как только появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению.
- Владимир Кличко регулярно записывает на английском языке видеоролики о российской агрессии и публикует их в Instagram, где у него почти 1 миллион подписчиков.
- Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
- Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и разбив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.
- Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" (по фамилии мэра Киева Виталия Кличко), открыт в мае 2019 года.