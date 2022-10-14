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А вы отгадаете загадку от братьев Кличко? «У Кличко стоит, а у Путина – нет»

Limon.ee
А вы отгадаете загадку от братьев Кличко? «У Кличко стоит, а у Путина – нет»
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Виталий Кличко, мэр Киева
Виталий Кличко, мэр Киева Фото: Quique Garcia/Scanpix

Мэр Киева Виталий Кличко 13 октября разместил в Instagram снимки, на которых запечатлен вместе со своим младшим братом, украинским боксером Владимиром Кличко в одинаковых футболках с изображением пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск и надписью «Вистояти – це не впасти».

Виталий Кличко отметил, что снимки были сделаны в Киеве.

«У Кличко стоит, а у российского президента Владимира Путина – нет», – отреагировали подписчики в Сети, подразумевая так называемый мост Кличко, который выстоял 10 октября после ракетного обстрела оккупантами, в отличие от Крымского моста, который был частично разрушен во время пожара 8 октября, пишет Gordonua.com

Справка: 

  • Владимир Кличко проживает за рубежом, но в последние месяцы находится в Киеве. Бывший боксер вернулся в Украину, как только появилась информация о том, что РФ готовится к вторжению.
  • Владимир Кличко регулярно записывает на английском языке видеоролики о российской агрессии и публикует их в Instagram, где у него почти 1 миллион подписчиков.
  • Утром 10 октября Россия произвела массированный ракетный обстрел ряда украинских городов: Киева, Харькова, Львова, Днепра, Кривого Рога, Одессы, Хмельницкого, Житомира, Ровно, Николаева, Тернополя, Ивано-Франковска, Кропивницкого, Конотопа Сумской области.
  • Одна из ракет в Киеве упала на склон возле пешеходного моста над Владимирским спуском, повредив его оснащение и разбив стекла на ограждении. Сам мост при этом выстоял.
  • Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск длиной 216 метров, который называют "мостом Кличко" (по фамилии мэра Киева Виталия Кличко), открыт в мае 2019 года.
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