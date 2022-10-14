А вы отгадаете загадку от братьев Кличко? «У Кличко стоит, а у Путина – нет»

«У Кличко стоит, а у российского президента Владимира Путина – нет», – отреагировали подписчики в Сети, подразумевая так называемый мост Кличко, который выстоял 10 октября после ракетного обстрела оккупантами, в отличие от Крымского моста, который был частично разрушен во время пожара 8 октября, пишет Gordonua.com.