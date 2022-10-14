Виктория Бекхэм прокомментировала слухи о разводе с мужем после того, как свела татуировку с его инициалами

Она отметила, что дело не в проблемах в отношениях, а в эстетической стороне вопроса – татуировки просто перестали ей нравиться:

«Эти татуировки были у меня давным-давно, и они были не особенно изящными», – сказала она, отметив, что у ее мужа Дэвида Бекхэма и их сыновей много красивых татуировок.

«Мои татуировки были не очень аккуратными и были не такими красивыми. Это не означает ничего большего. СМИ начали строить предположения: не ушла ли я от мужа? Нет. Меня просто немного тошнило от этих татуировок. Все очень просто».

Это уже не первый раз, когда пользователи сети видят намек в сведении татуировки: ранее Сильвестр Сталлоне свел тату с изображением своей жены Дженнифер Флавин, после чего вскоре они объявили о разводе. Позже, однако, они передумали и приняли решение сохранить брак.

Виктория также высказалась о своем старшем сыне Бруклине и его жене Николе Пельтц: ранее появились слухи о ее разладе с невесткой, однако она постаралась их опровергнуть:

«У них была красивая свадьба. Как мать, я рада видеть моего сына таким счастливым, это так много значит».

Она также ответила на вопрос, какие уроки Бруклин и Никола могут извлечь из их брака с Дэвидом:

«Я думаю, что в первую очередь важно быть дружной семьей. Вы никогда не сможете по-настоящему что-то посоветовать, дети должны сами во всем разобраться, но вы должны быть рядом».