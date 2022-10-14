Особенно мужчинам: почему опасно долго сидеть на унитазе
Чем грозит длительное сидение на унитазе?
Если человек регулярно сидит на унитазе более 10–15 минут, вполне возможно развитие таких негативных последствий, как:
- Заболевания прямой кишки. При длительном пребывании на унитазе происходит застой крови в области малого таза, что негативно сказывается на состоянии вен. Они расширяются, закупориваются, в результате чего формируются геморроидальные узлы и развивается геморрой. Одно из проявлений проблемы — появление кровянистых выделений в кале, а при тяжёлом течении патологии эти выделения весьма обильны. Кроме того, данная ситуация приводит к нарушению строения слизистой оболочки кишечника в области заднего прохода, а также выпадению прямой кишки.
Снижение чувствительности прямой кишки приводит к нарушению периодичности и частоты позывов к дефекации. Защемление седалищного нерва, сопровождающееся выраженным болевым синдромом. Эти проблемы характерны как для мужчин, так и для женщин, однако длительное пребывание на унитазе приводит к появлению и более специфических заболеваний.
Почему длительное сидение на унитазе опасней для мужчин?
У мужчин нередко развивается простатит, который при отсутствии должного лечения может привести к исчезновению половой функции (импотенции). Также у представителей сильного пола, предпочитающих засиживаться в туалете, нередко возникает расширение вен семенного канатика, которое в дальнейшем приводит к бесплодию.
Женщинам также вредно длительное пребывание на унитазе
У них зачастую происходит расширение вен органов малого таза (репродуктивная и мочеполовая системы), что негативно сказывается на их функциональности и может привести к развитию воспалительных заболеваний (например, цистит), а также к нарушению детородной функции.
Сколько же нужно проводить время в туалете?
Безопасным для здоровья считается время длительности обычного акта дефекации, который занимает не более 3–5 минут.