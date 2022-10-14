Особенно мужчинам: почему опасно долго сидеть на унитазе

Снижение чувствительности прямой кишки приводит к нарушению периодичности и частоты позывов к дефекации. Защемление седалищного нерва, сопровождающееся выраженным болевым синдромом. Эти проблемы характерны как для мужчин, так и для женщин, однако длительное пребывание на унитазе приводит к появлению и более специфических заболеваний.

Почему длительное сидение на унитазе опасней для мужчин?

У мужчин нередко развивается простатит, который при отсутствии должного лечения может привести к исчезновению половой функции (импотенции). Также у представителей сильного пола, предпочитающих засиживаться в туалете, нередко возникает расширение вен семенного канатика, которое в дальнейшем приводит к бесплодию.

Женщинам также вредно длительное пребывание на унитазе

У них зачастую происходит расширение вен органов малого таза (репродуктивная и мочеполовая системы), что негативно сказывается на их функциональности и может привести к развитию воспалительных заболеваний (например, цистит), а также к нарушению детородной функции.

Сколько же нужно проводить время в туалете?

Безопасным для здоровья считается время длительности обычного акта дефекации, который занимает не более 3–5 минут.