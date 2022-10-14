Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью: советы и рекомендации экспертов

Почему нельзя класть телефон рядом с кроватью

По словам специалиста Антона Ястребцева, несмотря на то, что современные смартфоны проходят проверку безопасности, оптимальное расстояние между гаджетом и головой спящего составляет один метр.

Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. И обязательно заведите беспроводные наушники, чтобы не держать устройство около головы. Если базовая сотовая станция находится далеко и связь слабая, то телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него будет повышенное излучение

Эксперт отметил, что рекомендация по поводу смартфонов в первую очередь касается людей, у которых установлены кардиостимуляторов (поскольку гаджеты создают электромагнитные помехи).

Можно ли держать телефон рядом когда спишь

Другой эксперт, Сергей Кузьменко, уверен ‒ нельзя долго смотреть в экран перед сном, уже лежа в постели.