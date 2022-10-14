Настя Ивлеева выставила на показ еле прикрытую маленьким бикини грудь

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева является обладательницей стройного тела и пышных форм. Так, в личном блоге знаменитость решила похвастаться своими формами.

Ивлеева выложила фото, где она позирует на яхте в разноцветном бикини. «Когда-то в Турции», — подписала пост ведущая.

Поклонники не перестают осыпать Анастасию комплиментами. Также они оценили эффектную грудь звезды, которая была едва прикрыта купальником. «На заставку», «На этом фото прекрасно», «Тело в дело», «Ой какая красотка», «Сочно», — написали пользователи Сети.