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Настя Ивлеева выставила на показ еле прикрытую маленьким бикини грудь

Limon.ee
Настя Ивлеева выставила на показ еле прикрытую маленьким бикини грудь
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Настя Ивлеева.
Настя Ивлеева. Фото: Sergei Karpukhin

Звезда поделилась откровенным фото на яхте.

Блогер и ведущая Анастасия Ивлеева является обладательницей стройного тела и пышных форм. Так, в личном блоге знаменитость решила похвастаться своими формами.

Ивлеева выложила фото, где она позирует на яхте в разноцветном бикини. «Когда-то в Турции», — подписала пост ведущая.

Поклонники не перестают осыпать Анастасию комплиментами. Также они оценили эффектную грудь звезды, которая была едва прикрыта купальником. «На заставку», «На этом фото прекрасно», «Тело в дело», «Ой какая красотка», «Сочно», — написали пользователи Сети.

Смотри фото ЗДЕСЬ.

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