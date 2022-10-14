Сама артистка не стала хвастаться шикарным презентом, пишет Womanhit.
Супруг экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной подарил певице Bentley
Певица Лена Катина летом вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Мужчина часто радует свою супругу дорогими подарками и романтическими поездка.
Вот и сейчас Спиридонов похвастался роскошным подарком для Катиной. Бизнесмен поделился видео оранжевого люксового автомобиля. «Если подарки для любимой женщины, то только такие. Лисичка для Ленусенка. Люблю» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.), — отметил муж исполнительницы.
Пользователи Сети оценили поступок Дмитрий и порадовались за певицу «Настоящий мужчина», «Какой он веселый и щедрый», «Вот это подарок, обалдеть», — написали подписчики пары в комментариях.
Сама Катина не стала хвастаться подарком. А ее любопытные поклонники решили узнать, сколько же стоит такой дорогой презент. Так, цена за роскошную машину составляет около 450 000 евро.