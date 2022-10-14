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Супруг экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной подарил певице Bentley

Limon.ee
Супруг экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной подарил певице Bentley
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Лена Катина.
Лена Катина. Фото: Mihkel Maripuu

Сама артистка не стала хвастаться шикарным презентом, пишет Womanhit.

Певица Лена Катина летом вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Мужчина часто радует свою супругу дорогими подарками и романтическими поездка.

Вот и сейчас Спиридонов похвастался роскошным подарком для Катиной. Бизнесмен поделился видео оранжевого люксового автомобиля. «Если подарки для любимой женщины, то только такие. Лисичка для Ленусенка. Люблю» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.), — отметил муж исполнительницы.

Пользователи Сети оценили поступок Дмитрий и порадовались за певицу «Настоящий мужчина», «Какой он веселый и щедрый», «Вот это подарок, обалдеть», — написали подписчики пары в комментариях.

Сама Катина не стала хвастаться подарком. А ее любопытные поклонники решили узнать, сколько же стоит такой дорогой презент. Так, цена за роскошную машину составляет около 450 000 евро.

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