Супруг экс-солистки группы «Тату» Лены Катиной подарил певице Bentley

Певица Лена Катина летом вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Мужчина часто радует свою супругу дорогими подарками и романтическими поездка.

Вот и сейчас Спиридонов похвастался роскошным подарком для Катиной. Бизнесмен поделился видео оранжевого люксового автомобиля. «Если подарки для любимой женщины, то только такие. Лисичка для Ленусенка. Люблю» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.), — отметил муж исполнительницы.

Пользователи Сети оценили поступок Дмитрий и порадовались за певицу «Настоящий мужчина», «Какой он веселый и щедрый», «Вот это подарок, обалдеть», — написали подписчики пары в комментариях.