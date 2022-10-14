Выходим на финишную прямую и встречаем последний минорный цикл планеты во всеоружии.
Привлекаем удачу, здоровье, любовь: как подготовиться к последнему ретроградному Меркурию в декабре?
Ретроградный Меркурий вступал в свои права в этом году трижды. Последний, четвертый цикл, выпадает на конец года: он начнется 28 декабря и продолжит влиять на важные сферы нашей жизни вплоть до 18 января. Многие люди перед страхом неудач от Меркурия не видят другого выхода, кроме как смириться с неприятностями. Однако почти никто не знает, что к данному периоду можно хорошо подготовиться, дабы ослабить весь негатив, который за ним последует.
Чего не стоит предпринимать в это время? Каким делам необходимо уделить особое внимание? Как использовать этот непростой период себе во благо? Разобрались с woman.ru
Что можно и нужно делать в период ретроградного Меркурия?
По мнению Миреллы Гасановой, в этот период необходимо продолжать начатые дел и завершать отложенные задачи — даже если силы на исходе. Вы можете спокойно продлить уже действующие договоры, продолжать обучение, сходить на ранее запланированные встречи, возобновить заброшенные увлечения. Все, что вы когда-то начинали, но со временем забыли, в этот период будет легко довести до логического завершения.
Также, в последний ретроградный Меркурий будет уместно:
- Возобновить прошлые отношения. В вашей жизни может появиться человек из прошлого, старый друг или тот, с кем бы вы очень хотели вернуть доверительные отношения.
- Улучшить пространство вокруг себя. Энергия Меркурия будет благосклонна к тем, кто задумает завершить ремонт или осуществить перестановку в квартире.
- Заниматься творчеством. Этот период известен замедлением активных сфер жизни, но при этом — очень благоприятен для развития творческого мышления и интуиции. Творческие люди могут ощутить воодушевление, волну вдохновения, неудержимое желание творить.
Чего не стоит делать в период ретроградного Меркурия?
Перве и главное — не стоит пугаться ретроградного Меркурия. Период можно относительно легко пережить, если соблюдать определенные правила.
- Подписывать документы, заключать договоры. Их можно только продлить. Меркурий — планета, отвечающая за документооборот, деловые отношения и поездки. Поэтому в период его замедления не стоит подписывать важные бумаги, совершать финансовые операции, заключать новые партнерские отношения и сделки.
- Планировать операции. По возможности отложите все медицинские манипуляции на поздний срок, примерно после 10 января. С большой долей вероятности вы окажетесь недовольны результатом операций, проведенных в период ретроградного Меркурия. Но если операция плановая и была назначена заблаговременно, то не стоит от нее отказываться. В этот отрезок времени не стоит начинать что-то новое, а вот продолжать начатые дела можно с большим успехом.
- Совершать крупные покупки. Не стоит покупать автомобили и технику, вы можете остаться не довольны качеством или столкнуться с браком. При необходимости покупки обязательно сохраняйте все чеки и гарантийные талоны.
- Заводить новые знакомства. Если в этот период вы с кем-то познакомитесь, то вероятнее всего позже поменяете мнение об этом человеке. А если устроитесь на новую работу, то можете столкнуться с невыполнением контрактных условий. Для ретроградного Меркурия характерны обманутые ожидания и невыполнение обещаний.
- Начинать бизнес, новые проекты, приступать к важным делам. В этот период займитесь завершением текущих дел, а все начинания перенесите на поздний срок.
Ритуалы, позволяющие привлечь энергию счастья, денег и любви во время ретроградного Меркурия
- Привлечение любви и семейного счастья. Возьмите кольцо и подвесьте его на красной нити в самом видном месте вашего жилья. Спустя три дня наденьте кольцо. Оно привлечет в вашу личную жизнь благоприятные изменения.
- Привлечение удачи. Для этого стоит припрятать в незаметном месте пшеничный колосок.
- Поддержание красоты и здоровья. Во время полнолуния стоит собрать сок рябины и умываться им в период ретроградного Меркурия. Можно зарядить ее лунной энергией: для этого ночью поставьте воду с ягодками рябины на подоконник. Умываясь этой водой, вы отгоняете негативную энергию, болезни и сохраняете молодость.
- Ритуалы на богатство. В период Ретроградного Меркурия положит в стакан с чистой водой несколько монет, поставьте на подоконник, чтобы на него попадал лунный свет. На утро положите монетки в карман и не тратьте их в течение следующего месяца. Подобным образом можно зарядить и ваш кошелек. Также оставьте его на подоконнике, под «пристальным взглядом» Луны, на пять минут за