Привлекаем удачу, здоровье, любовь: как подготовиться к последнему ретроградному Меркурию в декабре?

Ретроградный Меркурий вступал в свои права в этом году трижды. Последний, четвертый цикл, выпадает на конец года: он начнется 28 декабря и продолжит влиять на важные сферы нашей жизни вплоть до 18 января. Многие люди перед страхом неудач от Меркурия не видят другого выхода, кроме как смириться с неприятностями. Однако почти никто не знает, что к данному периоду можно хорошо подготовиться, дабы ослабить весь негатив, который за ним последует.

Чего не стоит предпринимать в это время? Каким делам необходимо уделить особое внимание? Как использовать этот непростой период себе во благо? Разобрались с woman.ru

Что можно и нужно делать в период ретроградного Меркурия?

По мнению Миреллы Гасановой, в этот период необходимо продолжать начатые дел и завершать отложенные задачи — даже если силы на исходе. Вы можете спокойно продлить уже действующие договоры, продолжать обучение, сходить на ранее запланированные встречи, возобновить заброшенные увлечения. Все, что вы когда-то начинали, но со временем забыли, в этот период будет легко довести до логического завершения.

Также, в последний ретроградный Меркурий будет уместно: