Спасибо, что хотя бы в стрингах: новый выход Эмили Ратаковски в голом платье обескуражил публику

Манекенщица посетила вечеринку в честь 50-летия журнала W Magazine, которая состоялась в Нью-Йорке, в прозрачном платье-сетке, надетом поверх атласного нижнего белья розового цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала черные босоножки на высоком каблуке, а в руках держала лакированный клатч в тон наряда