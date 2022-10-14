Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов.
Спасибо, что хотя бы в стрингах: новый выход Эмили Ратаковски в голом платье обескуражил публику
Спасибо, что хотя бы в стрингах: новый выход Эмили Ратаковски в голом платье обескуражил публику
Манекенщица посетила вечеринку в честь 50-летия журнала W Magazine, которая состоялась в Нью-Йорке, в прозрачном платье-сетке, надетом поверх атласного нижнего белья розового цвета. В качестве обуви знаменитость выбрала черные босоножки на высоком каблуке, а в руках держала лакированный клатч в тон наряда
При этом на размещенных кадрах видно, что на лицо звезды нанесли макияж в коричневых оттенках, а волосы уложили небрежными волнами. Бренды одежды Ратаковски не уточняются.
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