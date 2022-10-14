SpaceX заявила, что больше не может финансировать услуги Starlink в Украине

Когда спутниковые интернет-терминалы Starlink, изготовленные компанией SpaceX Илона Маска, впервые начали прибывать в Украину, они стали жизненно важным источником связи для украинской армии. Они позволяют воевать и оставаться на связи даже когда мобильный телефон и интернет-сети разрушены. В настоящее время около 20 тысяч спутников Starlink было передано Украине, а Маск написал в пятницу в Twitter, что «сделка стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года».

Но эти благотворительные взносы могут закончиться, поскольку SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы в Украине, если армия США не будет выделять десятки миллионов долларов в месяц. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, к которым журналисты издания получили эксклюзивный доступ.

Документы, оказавшиеся в распоряжении CNN, показывают, что в прошлом месяце SpaceX направила письмо в Пентагон, в котором говорится, что она больше не может продолжать финансировать сервис Starlink в Украине. В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя это финансирование, которое, как утверждает SpaceX, будет стоить более 120 млн долларов до конца года и может стоить около 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев.

«Мы не в состоянии дальше дарить Украине терминалы или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», – написал Пентагону директор по государственным продажам SpaceX в письме.