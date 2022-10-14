По данным компании Илона Маска, расходы стали слишком высокими, приблизившись к 100 млн долларов, а за год якобы достигнут 400 млн долларов, сообщает zn.ua
SpaceX заявила, что больше не может финансировать услуги Starlink в Украине
Когда спутниковые интернет-терминалы Starlink, изготовленные компанией SpaceX Илона Маска, впервые начали прибывать в Украину, они стали жизненно важным источником связи для украинской армии. Они позволяют воевать и оставаться на связи даже когда мобильный телефон и интернет-сети разрушены. В настоящее время около 20 тысяч спутников Starlink было передано Украине, а Маск написал в пятницу в Twitter, что «сделка стоила SpaceX 80 миллионов долларов и превысит 100 миллионов долларов до конца года».
Но эти благотворительные взносы могут закончиться, поскольку SpaceX предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование службы в Украине, если армия США не будет выделять десятки миллионов долларов в месяц. Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, к которым журналисты издания получили эксклюзивный доступ.
Документы, оказавшиеся в распоряжении CNN, показывают, что в прошлом месяце SpaceX направила письмо в Пентагон, в котором говорится, что она больше не может продолжать финансировать сервис Starlink в Украине. В письме также содержится просьба к Пентагону взять на себя это финансирование, которое, как утверждает SpaceX, будет стоить более 120 млн долларов до конца года и может стоить около 400 млн долларов в течение следующих 12 месяцев.
«Мы не в состоянии дальше дарить Украине терминалы или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени», – написал Пентагону директор по государственным продажам SpaceX в письме.
Среди документов SpaceX, отправленных в Пентагон, ранее неизвестный прямой запрос, отправленный Маску в июле командующим Вооруженными силами Украины генералом Валерием Залужным относительно еще почти 8 тысяч терминалов Starlink.
В отдельном сопроводительном письме внешний консультант SpaceX написал: «SpaceX сталкивается с ужасающе сложными решениями. Я не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-то дополнительные терминалы или услуги, как просил генерал Залужный».
Документы, о которых ранее не сообщалось, демонстрируют редкую разбивку собственных внутренних номеров SpaceX на Starlink с подробным описанием расходов и платежей, связанных с тысячами терминалов в Украине. Они также проливают свет на закулисные переговоры, которые предоставили Украине коммуникационное оборудование и услуги на миллионы долларов за небольшие расходы для Киева.
Сообщение об отключении
Письма поступили на фоне недавних сообщений о масштабных сбоях в работе Starlink, поскольку украинские войска пытаются вернуть оккупированные Россией территории в восточной и южной частях страны.
Ознакомленные с ситуацией источники CNN утверждают, что они внезапно повлияли на всю линию фронта на 30 сентября. «Это повлияло на все усилия украинцев пройти этот фронт, – сказал на условиях анонимности один из знакомых с отключениями людей. – Starlink – это основной способ общения подразделений на поле боя».
Не было предупреждения украинским силам, сказал второй собеседник, добавив, что теперь, когда Украина освобождает территорию, необходимо подать запрос на включение услуг Starlink.
Предложение SpaceX о прекращении финансирования Starlink также появилось на фоне роста беспокойства в Украине по поводу приверженности Маска. Недавно Маск опубликовал в Twitter противоречивый мирный план, предусматривающий отказ Украины от Крыма и контроль над Луганской и Донецкой областями.
После того, как президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос о том, на чьей стороне Маск он ответил, что «по-прежнему очень поддерживает Украину», но опасается «массовой эскалации».
«Украина знает, что ее нынешние усилия в войну зависят от Starlink, – сказал информированный собеседник издания. – Решение о том, продолжать работу Starlink или нет, полностью зависит от одного человека. Это Илон Маск. Его не выбирали, никто не решал давать ему эту власть. Это имеет благодаря технологии и компании, которую он создал».
«Наглость выглядеть героями»
Спустя более семи месяцев войны трудно переоценить влияние Starlink на Украину. Правительство в Киеве, а также украинские войска, неправительственные организации и гражданские лица возлагаются на ловкие, компактные и простые в использовании устройства, созданные SpaceX. Он используется не только для голосовой и электронной связи, но и для управления беспилотными летательными аппаратами и передачи видео для корректировки артиллерийского огня. CNN видел, как его использовали на многих украинских базах.