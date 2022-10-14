Начнется уже в октябре: пророчество Ванги на осень 2022 года обескураживает

Ванга известна многими своими пророчествами, которые сначала казались туманными и непонятными, а когда сбывались – поражали своей точностью.

Так, Ванга в 1969 году предсказала убийство всемирно известной индийской женщины-политика Индиры Ганди, в 1980 году ошарашила заявлением о предстоящем развале великой страны (СССР). Также исследователи нашли в ее предсказаниях описание еще трагедии 11 сентября 2001 года в США. «Братья погибнут под ударами железных птиц», говорилось том пророчестве.

Болгарская ясновидящая рассказывала и о страшной болезни, которая охватит всю планету. Вероятно, речь идет о коронавирусе, который сбавил свои темпы после массовой вакцинации, но пока не исчез окончательно.

Кум болгарской провидицы Сергей Косторной уверяет, что Ванга предсказывала, что 2022 год снова принесет человечеству страшное заболевание. На этот раз стоит ждать сибирского вируса. Ученые считают, что она имела ввиду новый штамм коронавируса, возможно, «омикрон» – не последняя мутация.

Слепая провидица описывала, что новая болезнь распространится по всему миру очень быстро. Появится она именно в Сибири. Длительное время она находилась в мерзлоте, но перемены климата привели к его «оживлению». Болезнь нагрянет незаметно и застанет всех врасплох.

Также Ванга подчеркивала, что не все так чисто в этой истории ( исследователи полагают, что речь о пандемии коронавируса), потому что врачи и фармацевты якобы будут наживаться на последствиях пандемии. Благо, конец пророчица предсказала хороший. В итоге болезнь отступит, а если кто-то и будет ей болеть, то симптомы будут легкими. Почти как при сезонной вспышке гриппа.